"Наконец-то с нами": У блогера Влада Бумаги и его девушки родилась дочка

Популярный белорусский блогер Влад Бумага (также известен как Влад А4) впервые стал отцом. Его возлюбленная — блогерша Юля Годунова — родила дочку, которую назвали Оливия. Оказалось, что малышка появилась на свет ещё 8 мая.

Годунова у себя в соцсетях опубликовала чёрно-белые снимки с возлюбленным и новорождённой дочкой. Кумир миллионов подростков, по всей видимости, присутствовал при рождении дочери и поддерживал избранницу. Судя по геометке, Оливия родилась в элитном подмосковном госпитале "Лапино".

"Наша Оливка наконец-то с нами", — подписала снимки из роддома Годунова.

К слову, 27-летний новоиспечённый отец показал поклонникам другой, уже цветной, снимок с дочерью — в кадре Влад расположился с малышкой на кровати и нежно прижал её к себе.

Влад Бумага с новорождённой дочкой. Фото © Telegram / A4omg