"Наконец-то с нами": У блогера Влада Бумаги и его девушки родилась дочка
У блогера Влада Бумаги и его девушки Юлии Годуновой родилась дочь
Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliagodunova
Популярный белорусский блогер Влад Бумага (также известен как Влад А4) впервые стал отцом. Его возлюбленная — блогерша Юля Годунова — родила дочку, которую назвали Оливия. Оказалось, что малышка появилась на свет ещё 8 мая.
Годунова у себя в соцсетях опубликовала чёрно-белые снимки с возлюбленным и новорождённой дочкой. Кумир миллионов подростков, по всей видимости, присутствовал при рождении дочери и поддерживал избранницу. Судя по геометке, Оливия родилась в элитном подмосковном госпитале "Лапино".
"Наша Оливка наконец-то с нами", — подписала снимки из роддома Годунова.
К слову, 27-летний новоиспечённый отец показал поклонникам другой, уже цветной, снимок с дочерью — в кадре Влад расположился с малышкой на кровати и нежно прижал её к себе.
Влад Бумага с новорождённой дочкой. Фото © Telegram / A4omg
Напомним, пара сообщила, что ждёт пополнение в семье в январе. Юлия опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что она беременна, и кратко написала: "Ждём".