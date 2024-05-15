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15 мая, 16:38

"Наконец-то с нами": У блогера Влада Бумаги и его девушки родилась дочка

У блогера Влада Бумаги и его девушки Юлии Годуновой родилась дочь

Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliagodunova

Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliagodunova

Популярный белорусский блогер Влад Бумага (также известен как Влад А4) впервые стал отцом. Его возлюбленная — блогерша Юля Годунова — родила дочку, которую назвали Оливия. Оказалось, что малышка появилась на свет ещё 8 мая.

Годунова у себя в соцсетях опубликовала чёрно-белые снимки с возлюбленным и новорождённой дочкой. Кумир миллионов подростков, по всей видимости, присутствовал при рождении дочери и поддерживал избранницу. Судя по геометке, Оливия родилась в элитном подмосковном госпитале "Лапино".

"Наша Оливка наконец-то с нами", — подписала снимки из роддома Годунова.

К слову, 27-летний новоиспечённый отец показал поклонникам другой, уже цветной, снимок с дочерью — в кадре Влад расположился с малышкой на кровати и нежно прижал её к себе.

Влад Бумага с новорождённой дочкой. Фото © Telegram / A4omg

Влад Бумага с новорождённой дочкой. Фото © Telegram / A4omg

Напомним, пара сообщила, что ждёт пополнение в семье в январе. Юлия опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что она беременна, и кратко написала: "Ждём".

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Наталья Исакова
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