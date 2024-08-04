"Дряхлый, но живой символ": На сценической карьере Пугачёвой в России поставили жирный крест
Обозреватель Бабицкий: Шансов у Пугачёвой вернуться на сцену никаких нет
Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва вряд ли сможет возобновить сценическую карьеру, считает обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий. Он выразил уверенность, что поезд 75-летней артистки давно ушёл.
Эксперт отметил, что сегодня у Примадонны не осталось слушателей. Россиян она обидела своими резкими высказываниями о "рабах и холопах", израильтянам надоела, а прибалты интересуются знаменитостью лишь "из чувства обострённой русофобии". О европейцах и американцах обозреватель даже говорить не стал.
"Единственная роль, на которую бывшая певица ещё годится, — это дряхлый, но живой символ старых добрых времён, который могут возить по местам скопления русскоязычных либералов-релокантов по всему миру", — заключил Бабицкий.
О возвращении Пугачёвой на большую сцену заговорили после сделанного ею же заявления. Примадонна допустила, что при желании может вернуться в профессию. В свою очередь, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил уверенность, что этому не бывать. Он отметил, что её изношенный организм уже не осилит масштабную концертно-гастрольную деятельность. Отработать полноценное сольное выступление певица попросту не сможет.