"Я не могу": Пугачёва тревожно высказалась о перспективах вернуться на сцену

Алла Пугачёва допустила, что при желании когда-нибудь может вернуться на сцену. В интервью Lifestyle Baltic Примадонна заявила, что, однако, пока "где-то что-то стреляет, птицы молчат". В любом случае уже много лет артистка не брала в руки микрофон.

"Я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом я уже 15 лет не пою. Петь я ещё могу, ходить — хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение", — добавила Пугачёва.