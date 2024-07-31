"Я не могу": Пугачёва тревожно высказалась о перспективах вернуться на сцену
Пугачёва допустила, что при желании в будущем вернётся на сцену
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Алла Пугачёва допустила, что при желании когда-нибудь может вернуться на сцену. В интервью Lifestyle Baltic Примадонна заявила, что, однако, пока "где-то что-то стреляет, птицы молчат". В любом случае уже много лет артистка не брала в руки микрофон.
"Я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом я уже 15 лет не пою. Петь я ещё могу, ходить — хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение", — добавила Пугачёва.
Напомним, недавно Алла Пугачёва избежала судьбы иностранного агента. После крайне спорных заявлений Примадонны о якобы российском ударе по больнице "Охматдет" в Киеве Минюст признали проверить её. Однако ведомство не нашло для этого оснований.