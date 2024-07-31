"Что-то сломалось": Захарова — об отношении россиян к Пугачёвой

У исполнительницы Аллы Пугачёвой "что-то сломалось" в отношениях с народом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Отвечая на вопрос, сильна ли до сих пор народная любовь к Пугачёвой, дипломат привела цитату из давнего интервью композитора Микаэла Таривердиева, где он, в частности, рассказывает, как прекратилось его творческое сотрудничество с певицей.

"Он сказал: "Вы знаете, а потом что-то случилось, что-то сломалось. И мне это стало уже неинтересно, каждый пошёл своим путём", — процитировала Захарова. "И вот именно эту фразу я и хочу повторить", — добавила она.

Официальный представитель российского МИД отметила, что это не единственный пример, когда у Пугачёвой с кем-то "ломалось" — в качестве ещё одного примера она привела ссору певицы с поэтом Ильёй Резником.