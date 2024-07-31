"Что-то сломалось": Захарова — об отношении россиян к Пугачёвой
Захарова заявила, что у Пугачёвой "что-то сломалось" в отношениях с народом
Мария Захарова и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Zuma, Елизавета Клементьева
У исполнительницы Аллы Пугачёвой "что-то сломалось" в отношениях с народом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Отвечая на вопрос, сильна ли до сих пор народная любовь к Пугачёвой, дипломат привела цитату из давнего интервью композитора Микаэла Таривердиева, где он, в частности, рассказывает, как прекратилось его творческое сотрудничество с певицей.
"Он сказал: "Вы знаете, а потом что-то случилось, что-то сломалось. И мне это стало уже неинтересно, каждый пошёл своим путём", — процитировала Захарова. "И вот именно эту фразу я и хочу повторить", — добавила она.
Официальный представитель российского МИД отметила, что это не единственный пример, когда у Пугачёвой с кем-то "ломалось" — в качестве ещё одного примера она привела ссору певицы с поэтом Ильёй Резником.
"И так ломалось с очень многими, и они об этом говорили потом, говорили деликатно, говорили разочарованно. Но вот что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне — у неё с народом", — заключила Захарова.
Напомним, что Пугачёву хотели признать иноагентом в России после её заявлений о попадании ракеты в онкологическую больницу "Охмадет". В Госдуме тогда напомнили, что артистка игнорировала обстрелы Донбасса раньше, а сейчас не видит регулярных ударов ВСУ по приграничным территориям России. Однако Минюст не нашёл оснований для наделения Пугачёвой таким статусом.