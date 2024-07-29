Пластический хирург разгадала тайну "улыбки Джокера" у Пугачёвой на видео из Юрмалы
Хирург Байрамукова объяснила птозированием странную "улыбку Джокера" у Пугачёвой
Алла Пугачёва на фестивале в Юрмале. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla.primadonnafan
Алле Пугачёвой стукнуло уже 75 лет, но певица старается выглядеть молодо и свежо. Иногда в погоне за неумолимо ускользающей красотой она прибегает к услугам специалистов, которые готовы за определённую плату подарить ей возможность улыбаться, глядя на себя в зеркало. Однако регенерация в организме с возрастом становится слабее, из-за чего от хирургических вмешательств возникают видимые дефекты. В беседе с Life.ru пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, из-за каких операций лицо Примадонны стало похоже на "улыбку Джокера".
Алла Пугачёва на фестивале в Юрмале. Видео © Telegram / Бабка на лавке
Хирург подробно рассмотрела видео с последнего выхода Примадонны в свет. Она пришла к выводу, что у артистки нижняя блефаропластика, круговая подтяжка лица, причём не одна. Массивный подбородок говорит о том, что у Пугачёвой какое-то большое количество филлеров. У нашей собеседницы создалось ощущение, что Примадонна прошла толковый курс неинвазивной аппаратной терапии. По оценке специалиста, это может быть радиоволновой неинвазивный лифтинг или серия лимфодренажных массажей.
И, конечно, это профессионально выполненный очень плотный макияж. Потом она постоянно поправляет волосы и прикрывает ими лицо, то есть можно предположить, что мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику — полгода или год назад. И она прикрывает рубцы наверняка. И, возможно, просто в её возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. И какие-то присутствуют видимые рубцы на лице
Байрамукова объяснила, что у певицы в силу возраста склерозированная кожа и идёт птозирование нижней трети лица. Ткани уже без коллагена, поэтому истончённые. Провалы в уголках рта могут быть связаны именно с этим, считает хирург.
Ранее Алла Пугачёва поразила всех, появившись на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале в мини-шортах. Примадонну осыпали комплиментами по поводу её цепляющего внимание наряда, а также похвалили за смелость. В самом деле, внешность и само впечатление от певицы несколько изменились по сравнению с тем, как она выглядела раньше.