Пластический хирург разгадала тайну "улыбки Джокера" у Пугачёвой на видео из Юрмалы

И, конечно, это профессионально выполненный очень плотный макияж. Потом она постоянно поправляет волосы и прикрывает ими лицо, то есть можно предположить, что мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику — полгода или год назад. И она прикрывает рубцы наверняка. И, возможно, просто в её возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. И какие-то присутствуют видимые рубцы на лице