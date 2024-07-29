75-летняя Пугачёва шокировала публику короткими шортами, показав "ножки, как у Барби"

Певица Алла Пугачёва поразила публику нарядом во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. "Рандеву", которое устроила подруга Примадонны, удивило не так сильно, как образ Аллы Борисовны. Об этом сообщает Starhit.

75-летняя Примадонна появилась в концертном зале в коротких шортиках, кроп-жакете и шляпе с широкими полями. Сопровождал её муж Максим Галкин*.

Алла Пугачёва на фестивале в Юрмале. Видео © Starhit

Публика начала выкрикивать комплименты исполнительнице. Поклонников удивил образ певицы, но многие в комментариях похвалили Примадонну за смелость: "Я просто в восторге от образа! Даже больше, чем в восторге. Алла Борисовна просто невероятная, удивляет всегда"; "Красотуля, ножки, как у Барби"; "Алла выглядит прекрасно".

А ранее Life.ru узнал, что Алла Пугачёва может до конца лета посетить Россию, а пока же она чувствует себя прекрасно и полностью занята делами с детьми.