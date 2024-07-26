Галкин* спивается, Пугачёва едет в Россию: Продюсер раскрыл, как живёт семейство Примадонны

Певица Алла Пугачёва может до конца лета посетить Россию, об этом Life.ru рассказал концертный директор, продюсер Сергей Дворцов. У Примадонны, по его словам, всё хорошо, чего не скажешь о её супруге Максиме Галкине*.

Сейчас ходят слухи о том, что Алла Борисовна в ближайшее время вновь собирается посетить Москву, по каким-то делам она прилетит сюда. Это будет, я думаю, в течение августа. По поводу того, что у них происходит, — на самом деле мне очень жалко Максима*, потому что Галкин* начинает спиваться. Сергей Дворцов Концертный директор, продюсер

По словам Дворцова, юморист топит в спиртном свои переживания из-за того, что ему "перекрывают кислород в Европе и урезают гонорары". Продюсер рассказал, что публично Галкин* не жалуется, но в "кулуарах" такие разговоры ведёт.

"Жалуется, что у него начинают урезать, как говорится, гастрольный график. Этого следовало ожидать, как мы понимаем", — добавил собеседник Life.ru.

Что касается Пугачёвой, она чувствует себя прекрасно и полностью занята делами с детьми, уверяет Дворцов. Также продюсер не исключил гастролей певицы по Европе и выхода новых песен.

"Я думаю, что она продолжит частично гастролировать по Европе с тем концертом, который она отыграла в 75-летие, но это будет, скорее всего, осенью, потому что у неё какие-то есть сейчас намётки именно с Россией. Я так понимаю, если она сюда приедет, возможно, и она в Москве в конце этого года выступит, потому что она сейчас делает всё, чтобы её простили", — добавил он.

Напомним, что Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули Россию. Сначала семейство обосновалось в Израиле, но после обострения конфликта в секторе Газа временно переехало на Кипр, а потом — в Юрмалу, где более мягкий для Примадонны климат. Недавно Аллу Пугачёву сняли на видео в Латвии. Кадры шокировали её былых поклонников: Примадонна была сгорблена и едва поспевала за сыном. Какие недуги могли сказаться на внешнем виде певицы, узнал Life.ru.