"У неё ноги, сердце": Бывшая домработница рассказала о болезнях Пугачёвой

Бывшая домработница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова, которая проработала у певицы 27 лет, рассказала, что артистка действительно плохо себя чувствует и находится в стрессе.

"Её люди любят и просто не понимают, почему всё вот так получилось. Беда случилась такая… Теперь читаю: "Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале". При такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У неё ноги, у неё сердце", — цитирует Дороднову Teleprogramma.pro.