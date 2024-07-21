"У неё ноги, сердце": Бывшая домработница рассказала о болезнях Пугачёвой
Бывшая домработница Пугачёвой рассказала о её плохом состоянии
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Бывшая домработница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова, которая проработала у певицы 27 лет, рассказала, что артистка действительно плохо себя чувствует и находится в стрессе.
"Её люди любят и просто не понимают, почему всё вот так получилось. Беда случилась такая… Теперь читаю: "Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале". При такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У неё ноги, у неё сердце", — цитирует Дороднову Teleprogramma.pro.
При этом бывшая помощница поразилась стойкости Пугачёвой к таким сообщениям и комментариям: "Я не знаю, как у неё ещё нервы выдерживают".
Напомним, ранее Аллу Пугачёву сняли на видео в Латвии. Кадры шокировали её былых поклонников: Примадонна была сгорблена и едва поспевала за сыном. Какие недуги могли сказаться на внешнем виде певицы, узнал Life.ru.