В эксклюзивном лимузине Пугачёвой поселились бомжи

В 90-е годы с уровнем влияния и авторитетом Аллы Пугачёвой не мог потягаться ни один отечественный исполнитель. Ныне опальная королева эстрады в те времена любила разъезжать по столице на 10-метровом белоснежном лимузине Hummer, который ей подарил Филипп Киркоров. Однако после развода Примадонна оставила автомобиль бывшему возлюбленному. Машину, как и саму хозяйку, ждала не самая приятная участь.

Как рассказывал Киркоров в беседе с kp.ru, он подумывал продать авто на аукционе. Стартовой ценой назначили 250 тысяч евро (почти 24 миллиона рублей). Однако затем артист отказался от этой затеи и решил отправить машину в российский "Автомузей", но что-то сорвалось. В результате все эти годы иномарка стояла во дворе дома детства Киркорова на Земляном Валу, где до сих пор живёт его отец.

Лимузин Пугачёвой. Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Старков

"Бедрос и его помощник приглядывали за лимузином. А потом состоятельный друг Бедроса предложил поставить этот Hummer к себе в гараж. Мол, странно, что такая реликвия пылится во дворе. Бедрос согласился. Больше отец Киркорова Hummer не видел. Водитель его друга-бизнесмена ушёл в запой и... угнал лимузин Пугачёвой. Машина сгинула вместе с шофёром. Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле", — рассказал приятель семьи Киркоровых Константин.

В бесхозном автомобиле вскоре поселились бездомные. Когда же машину удалось найти, отец Киркорова даже предлагал его починить, сняв со счёта около 80 тысяч долларов (семь миллионов рублей). Однако Бедроса Киркорова отговорили от этой идеи, так как в машине уже проржавел весь кузов и ремонтировать там толком нечего. Да и сама модель давно вышла из моды.