Политолог объяснил, почему признание иноагентом может пойти на пользу Алле Пугачёвой
Политолог Журавлёв: Признание иноагентом станет для Пугачёвой пиаром
Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto
Признание Аллы Пугачёвой иноагентом может пойти ей на пользу, став темой для чёрного пиара. Данное мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
"Когда речь идёт о певце или актёре, самая негативная информационная кампания лучше, чем никакой. Я думаю, что Алла Борисовна не меньше заинтересована в этой истории, чем те, кто прислал обращение с просьбой причислить её к иноагентам", — предположил политолог в беседе с РИА "ФедералПресс".
Эксперт добавил, что либеральные взгляды всегда были присущи певице, даже в расцвет её карьеры при советской власти, однако тогда она не особо откровенничала. По мнению Журавлёва, признание Пугачёвой иноагентом привлечёт внимание к её персоне за рубежом.
"Кто её сейчас слышит и помнит? А тут всё-таки информационная кампания. На Западе она сможет организовать пару концертов. Люди придут, просто чтобы посмотреть на ту Пугачёву, которую русские объявили иноагентом", — сказал политолог.
Напомним, ранее покинувшая РФ Алла Пугачёва у себя в социальной сети сделала заявление после того, как в Киеве получил повреждения корпус детской онкологической больницы "Охмадет". Артистка написала: "Бог терпелив, но всему есть предел". В ответ на это в Госдуме напомнили певице о том, как она игнорировала обстрелы Донбасса раньше, а теперь не видит регулярных ударов ВСУ по приграничным территориям России. Потом Примадонне деликатно ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, использовав известную пословицу. В стороне не остался и журналист Антон Красовский, который резко осадил Пугачёву, напомнив о её возрасте.