Политолог объяснил, почему признание иноагентом может пойти на пользу Алле Пугачёвой

Признание Аллы Пугачёвой иноагентом может пойти ей на пользу, став темой для чёрного пиара. Данное мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Когда речь идёт о певце или актёре, самая негативная информационная кампания лучше, чем никакой. Я думаю, что Алла Борисовна не меньше заинтересована в этой истории, чем те, кто прислал обращение с просьбой причислить её к иноагентам", — предположил политолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавил, что либеральные взгляды всегда были присущи певице, даже в расцвет её карьеры при советской власти, однако тогда она не особо откровенничала. По мнению Журавлёва, признание Пугачёвой иноагентом привлечёт внимание к её персоне за рубежом.