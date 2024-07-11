Пугачёва на старости лет показала свою истинную сущность и пришло время её наказать, заявили в ГД

Певица Алла Пугачёва слишком часто позволяет себе нелестные высказывания в адрес России — своей бывшей родины, где десятилетиями зарабатывала на своë состояние за счёт простых людей. Как считает зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв, некогда популярная артистка только сейчас показала свою истинную сущность. Такую оценку её последним заявлениям он дал в беседе с Life.ru.

"Десятилетиями она зарабатывала здесь своë состояние, была обласкана властью, имела небывалую народную любовь, а сейчас на все лады проклинает собственную страну. Особенно интересно это в контексте того, что Израиль, бомбящий Палестину, у неë сходных чувств и слов не вызывает. Может быть, потому, что за такие высказывания с Земли обетованной моментально вышибут? Думаю, настало время дать высказываниям бывшей Примадонны правовую оценку", — заявил парламентарий.