Пугачёва на старости лет показала свою истинную сущность и пришло время её наказать, заявили в ГД
Депутат Толмачёв: Высказываниям Пугачёвой пора дать правовую оценку
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва слишком часто позволяет себе нелестные высказывания в адрес России — своей бывшей родины, где десятилетиями зарабатывала на своë состояние за счёт простых людей. Как считает зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв, некогда популярная артистка только сейчас показала свою истинную сущность. Такую оценку её последним заявлениям он дал в беседе с Life.ru.
"Десятилетиями она зарабатывала здесь своë состояние, была обласкана властью, имела небывалую народную любовь, а сейчас на все лады проклинает собственную страну. Особенно интересно это в контексте того, что Израиль, бомбящий Палестину, у неë сходных чувств и слов не вызывает. Может быть, потому, что за такие высказывания с Земли обетованной моментально вышибут? Думаю, настало время дать высказываниям бывшей Примадонны правовую оценку", — заявил парламентарий.
Напомним, что Алла Пугачёва у себя в социальной сети сделала заявление после того, как в Киеве получил повреждения корпус детской онкологической больницы "Охмадет". Артистка написала: "Бог терпелив, но всему есть предел". В ответ на это в Госдуме напомнили певице о том, как она игнорировала обстрелы Донбасса раньше, а теперь не видит регулярных ударов ВСУ по приграничным территориям России. Потом Примадонне деликатно ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, использовав известную пословицу. В стороне не остался и журналист Антон Красовский, который резко осадил Пугачёву, напомнив о её возрасте.