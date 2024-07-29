Алла Пугачёва избежала статуса иноагента за "вой" по Киеву
Минюст снова не нашёл оснований для признания Аллы Пугачёвой иноагентом
Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Министерство юстиций не нашло оснований для того, чтобы признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом. Об этом говорится
в ответном письме ведомства депутату Алексею Журавлёву, который обращался с соответствующим запросом после высказываний Примадонны о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
"В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей признание иноагентом", — отметил в сообщении замминистра юстиции Олег Свириденко.
Однако там указали, что в случае выявления признаков иноагента, Пугаёву включат в реестр. Журавлёв это подтвердил, репостнув у себя появившийся в Сети документ.
Напомним, что Пугачёву захотели признать иноагентом после её заявлений о попадании ракеты в онкологическую больницу "Охмадет". В Госдуме напомнили, что артистка игнорировала обстрелы Донбасса раньше, а сейчас не видит регулярных ударов ВСУ по приграничным территориям России. Однако, по словам директора Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, отметил, что признание Пугачёвой иноагентом может пойти ей на пользу, став темой для чёрного пиара.