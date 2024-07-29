Алла Пугачёва избежала статуса иноагента за "вой" по Киеву

Министерство юстиций не нашло оснований для того, чтобы признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом. Об этом говорится

в ответном письме ведомства депутату Алексею Журавлёву, который обращался с соответствующим запросом после высказываний Примадонны о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.