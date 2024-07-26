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26 июля, 13:59

"С ней не контачу": Александр Зацепин объяснил, почему давно не общается со сбежавшей из РФ Пугачёвой

Композитор Зацепин не общается с Пугачёвой из-за отсутствия общих интересов

Александр Зацепин и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко, Сергей Виноградов

Александр Зацепин и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко, Сергей Виноградов

После бегства из России и череды политических скандалов певица Алла Пугачёва растеряла немало друзей-артистов, не поддерживающих её, мягко сказать, маргинальные взгляды. Оказалось, что не общается с Примадонной и известный композитор Александр Зацепин, в тандеме с которым артистка начала свою карьеру, исполнив легендарные песни "Этот мир придуман не нами", "Куда уходит детство", "Любовь одна виновата". В беседе с журналистами Зацепин не стал скрывать, что давно не видел артистку.

"Я с ней не контачу. Мы не знаем, где она, что она", — сказал собеседник сайта MK.Ru.

Однако причина не в политических взглядах Пугачёвой, а в банальном отсутствии общих тем, утверждает композитор. Так, "песни кончились", и Зацепина теперь больше интересуют мюзиклы. Причём он даже не помнит, когда в последний раз видел Пугачёву.

Тем временем в "тусовке" поговаривают, что не общается Примадонна и с другими звёздными товарищами — например, Раймондом Паулсом и Ильёй Резником — и даже с собственным племянником Владом. Между прочим, единственным. По всей видимости, причиной является его патриотическая позиция: мужчина с женой активно помогают фронту.

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Ранее продюсер Сергей Дворцов пролил свет на положение дел в семье Аллы Пугачёвой. Он утверждает, что её супруг Максим Галкин* "спивается". Причиной стали проблемы с выступлениями.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
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