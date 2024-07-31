"Организму уже тяжело": Продюсер оценил шансы 75-летней Пугачёвой вернуться на сцену

Алла Пугачёва никогда не сможет вернуться на сцену, так как её старый организм не способен выдерживать высокие нагрузки. Такое мнение выразил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с порталом "Страсти".

"Какую-то концертно-гастрольную деятельность она теперь не осилит, просто организму уже очень тяжело работать на износ. Поэтому выйти с 1–2 песнями — это одно, но отработать полноценный концерт Пугачёва уже физически не сможет. Потеряв российскую публику, потеряв российскую сцену и саму возможность выступать для россиян, она, в принципе, уже обоснованно успокоилась. Потому что для кого она будет работать?" — заявил музыкальный критик.

Продюсер допустил, что певица способна давать один-два концерта в год, но жить полноценную жизнь артистки у неё не выйдет. Слишком уж далеко она оторвалась от своего слушателя, а посему решила "закругляться", заключил Рудченко.

Ранее 75-летняя Пугачёва допустила, что при желании в будущем вернётся на сцену. При этом она отметила, что уже 15 лет "не поёт".