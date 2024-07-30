Козловский признался в любви Пугачёвой и спел со сцены её песню
Алла Пугачёва и Данила Козловский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey, cinematograph_entertainment
Алла Пугачёва, Чулпан Хаматова и Максим Виторган оказались в числе зрителей моноспектакля "Фрэнк", посвящённого американскому певцу Фрэнку Синатре, в концертном зале "Дзинтари" в латвийской Юрмале, где главную роль исполнил Данила Козловский. Артист со сцены признался Пугачёвой в любви, отметив, что всегда был неравнодушен к её творчеству. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Сделав неожиданное признание, Козловский исполнил песню "Любовь, похожая на сон". После спектакля Примадонна сама наведалась к актёру и поблагодарила за хорошую игру. А вот переехавшая в Латвию Чулпан Хаматова коллегу решила не навещать. Как уточняется, звезда в плохом расположении духа покинула зал сразу после концерта. Вполне вероятно, что так на неё повлияла тяжёлая жизнь в Латвии.
Ранее Life.ru рассказал о бедственном положении актрисы Чулпан Хаматовой. После переезда из России в Латвию карьера артистки пошла на спад: её уволили из театра. Немногим позднее она рассказала, что примет участие в благотворительном вечере телеведущей Татьяны Лазаревой*, средства с которого пойдут в поддержку Украины. Тогда же Хаматову предложили признать иноагентом. Однако и на Украине актрисе не рады — там её осудили за участие в Венецианском кинофестивале.
Также мы писали, что общественники призвали проверить Данилу Козловского на факт дискредитации ВС России из-за поста, в котором тот осудил решение украинских проблем "военными операциями". В свою очередь артист подал против общественника иск о защите чести и достоинства, однако сначала суд его не принял. Затем суд обязал выплатить Козловскому один рубль.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.