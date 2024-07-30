Козловский признался в любви Пугачёвой и спел со сцены её песню

Алла Пугачёва, Чулпан Хаматова и Максим Виторган оказались в числе зрителей моноспектакля "Фрэнк", посвящённого американскому певцу Фрэнку Синатре, в концертном зале "Дзинтари" в латвийской Юрмале, где главную роль исполнил Данила Козловский. Артист со сцены признался Пугачёвой в любви, отметив, что всегда был неравнодушен к её творчеству. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Сделав неожиданное признание, Козловский исполнил песню "Любовь, похожая на сон". После спектакля Примадонна сама наведалась к актёру и поблагодарила за хорошую игру. А вот переехавшая в Латвию Чулпан Хаматова коллегу решила не навещать. Как уточняется, звезда в плохом расположении духа покинула зал сразу после концерта. Вполне вероятно, что так на неё повлияла тяжёлая жизнь в Латвии.