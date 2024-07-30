"Собирает шабаш": Продюсер объяснил, для чего Пугачёва берёт шефство над Сердючкой

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва будет продвигать в Европе украинского артиста Андрея Данилко, более известного по сценическому псевдониму Верка Сердючка. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Ранее Данилко сообщил, что Пугачёва спасла его карьеру в 2007 году после выступления на "Евровидении" с песней Dancing Lasha Tumbai. Певец отмечал, что его вновь пустили на российскую сцену благодаря Примадонне, которая ходила "по высоким кабинетам".

Дворцов не удивлён тем, что Пугачёва вступилась за коллегу. По его словам, в те годы певица действительно имела огромное влияние.

"Она была авторитетом российского шоу-бизнеса. И на сегодняшний день она им остаётся. Пугачёва могла перекрыть кислород многим и дала дорогу также многим. Поэтому в том, о чём говорит Сердючка, я даже не удивлён", — подчеркнул Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Продюсер пояснил, что в настоящее время Пугачёва налаживает своё влияние за рубежом, куда переехала в 2022 году. По словам Дворцова, она собирает "некий шабаш, дабы повелевать" артистами в Европе. Продюсер добавил, что Пугачёва "своей лёгкой рукой" планирует продвигать там Сердючку.