"Почему я должна себя ломать?": Верка Сердючка сделала скандальное признание о русском языке

Украинский певец Андрей Данилко, более известный по сценическому псевдониму Верка Сердючка, признался в нежелании отказываться от русского языка. По словам исполнителя, он не только является основным для его творчества, но и позволяет общаться с другими звёздами, не знающими украинского.

"Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой Вайкуле? Она не знает украинского, а я не знаю латышского. <…> Язык дан для коммуникации. Песни написаны мной, ну большинство. Почему я должен себя ломать? Я подчёркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга", — произнёс Данилко в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests.