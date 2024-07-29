"Почему я должна себя ломать?": Верка Сердючка сделала скандальное признание о русском языке
Верка Сердючка призналась, что не в силах отказаться от русского языка
Андрей Данилко в сценическом образе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / v_serduchka
Украинский певец Андрей Данилко, более известный по сценическому псевдониму Верка Сердючка, признался в нежелании отказываться от русского языка. По словам исполнителя, он не только является основным для его творчества, но и позволяет общаться с другими звёздами, не знающими украинского.
"Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой Вайкуле? Она не знает украинского, а я не знаю латышского. <…> Язык дан для коммуникации. Песни написаны мной, ну большинство. Почему я должен себя ломать? Я подчёркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга", — произнёс Данилко в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests.
Сердючка подчеркнула, что её хиты просто невозможно правильно перевести на украинский. Например, строчка "всё будет хорошо" из популярнейшей песни Данилко на мове должна звучать с матом для сохранения смысла.
Данилко неспроста решил оправдаться за русский язык. Из-за того, что главные хиты Верки Сердючки написаны не на украинском, сограждане музыканта покидают его концерты на родине, едва заслышав русскую речь.