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18 июля, 14:31

Хаматовой грозит статус иноагента за выступление в поддержку Украины

Глава ФПБК инициирует процесс признания Чулпан Хаматовой иноагентом

Актриса Чулпан Хаматова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Актриса Чулпан Хаматова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Актриса Чулпан Хаматова уже два года живёт в Латвии и даёт концерты для иностранной публики и эмигрантов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен инициировать в отношении артистки проверку на предмет иностранного финансирования и признания иноагентом.

"Попросим признать её (Чулпан Хаматову. — Прим. Life.ru) иноагентом", приводит слова Бородина портал "Страсти".

Как выяснилось, Бородин думал, что Хаматова уже иноагент, однако это оказалось не так.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева* анонсировала "благотворительный вечер" в поддержку Украины с участием Хаматовой и её брата. Стоимость билетов составляет от 30 (около 2,8 тысячи рублей) до 80 евро (7,7 тысячи рублей).

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"Наплевать и растереть": Режиссёр Никоненко предрёк сбежавшей из РФ Хаматовой "историческую помойку"

* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.

Мария Любицкая
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