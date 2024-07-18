Хаматовой грозит статус иноагента за выступление в поддержку Украины

Актриса Чулпан Хаматова уже два года живёт в Латвии и даёт концерты для иностранной публики и эмигрантов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен инициировать в отношении артистки проверку на предмет иностранного финансирования и признания иноагентом.

"Попросим признать её (Чулпан Хаматову. — Прим. Life.ru) иноагентом", — приводит слова Бородина портал "Страсти".

Как выяснилось, Бородин думал, что Хаматова уже иноагент, однако это оказалось не так.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева* анонсировала "благотворительный вечер" в поддержку Украины с участием Хаматовой и её брата. Стоимость билетов составляет от 30 (около 2,8 тысячи рублей) до 80 евро (7,7 тысячи рублей).