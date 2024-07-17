Лазарева* хочет собрать опальных артистов и стрясти с них денег для ВСУ под видом благотворительности
Татьяна Лазарева* анонсировала "благотворительный вечер" в поддержку Украины
Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Личный "благотворительный вечер" в пользу Украины анонсировала сбежавшая из России экс-телеведущая Татьяна Лазарева*. Она планирует провести мероприятие в Литве, сообщает портал "Страсти".
На данный момент артистка призывает свою аудиторию купить билеты на "благотворительную читку". Авторы, которые столкнулись с проблемами с цензурой, станут участниками встречи и прочтут свои произведения. Например, в список вошли Чулпан Хаматова и её брат Шамиль Хаматов, Монеточка*, Владимир Гориславец и Василий Зоркий.
По словам Лазаревой*, данное мероприятие понравится как взрослым, так и детям от шести лет. Цена вопроса варьируется от 30 евро (почти 3 тысячи рублей) до 80 евро (примерно 7,8 тысячи рублей). Все собранные средства артистка отправит на поддержку Украины.
Ранее Life.ru рассказал, что сбежавшая в Испанию Лазарева* заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по России. Позже её объявили в розыск. На данный момент ведущей по вменяемой статье грозит до семи лет лишения свободы.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.