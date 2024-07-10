Сбежавшая в Испанию Лазарева* заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по России
Суд Москвы заочно арестовал телеведущую Лазареву* за оправдание терроризма
Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*, которая стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма в связи с бесчеловечными высказываниями об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщается на сайте инстанции.
"Ходатайство о заочном аресте Лазаревой*, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Призывы или оправдание терроризма с использованием Интернета", удовлетворено", — гласит решение.
Для привлечения к ответственности сбежавшая в Испанию Лазарева* уже была объявлена в розыск. По вменяемой статье ведущей грозит до семи лет лишения свободы.
Минюст внёс телеведущую в список иноагентов ещё в 2022 году. Татьяна Лазарева* неоднократно поддерживала Украину в её конфликте с Россией, а также заявляла, что её радуют атаки украинских беспилотников по российским городам. Разумеется, такая точка зрения вызвала лишь негодование среди населения РФ. В свете этих событий против актрисы было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, а затем и сама она была внесена в список террористов и экстремистов.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.