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10 июля, 12:47

Сбежавшая в Испанию Лазарева* заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по России

Суд Москвы заочно арестовал телеведущую Лазареву* за оправдание терроризма

Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*, которая стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма в связи с бесчеловечными высказываниями об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщается на сайте инстанции.

"Ходатайство о заочном аресте Лазаревой*, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Призывы или оправдание терроризма с использованием Интернета", удовлетворено", — гласит решение.

Для привлечения к ответственности сбежавшая в Испанию Лазарева* уже была объявлена в розыск. По вменяемой статье ведущей грозит до семи лет лишения свободы.

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Минюст внёс телеведущую в список иноагентов ещё в 2022 году. Татьяна Лазарева* неоднократно поддерживала Украину в её конфликте с Россией, а также заявляла, что её радуют атаки украинских беспилотников по российским городам. Разумеется, такая точка зрения вызвала лишь негодование среди населения РФ. В свете этих событий против актрисы было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, а затем и сама она была внесена в список террористов и экстремистов.

* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.

Андрей Бражников
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