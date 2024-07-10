Сбежавшая в Испанию Лазарева* заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по России

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*, которая стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма в связи с бесчеловечными высказываниями об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщается на сайте инстанции.

"Ходатайство о заочном аресте Лазаревой*, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Призывы или оправдание терроризма с использованием Интернета", удовлетворено", — гласит решение.

Для привлечения к ответственности сбежавшая в Испанию Лазарева* уже была объявлена в розыск. По вменяемой статье ведущей грозит до семи лет лишения свободы.