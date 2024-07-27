Киев восстал против Чулпан Хаматовой на Венецианском фестивале из-за "связей с Путиным"
МИД Украины осудил участие Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции
Актриса Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Вадим Тарканов
Актриса Чулпан Хаматова не должна участвовать на кинофестивале в Венеции, который пройдёт 28 августа — 7 сентября, так как она "помогла консолидировать власть" российского лидера Владимира Путина. Такое заявление в субботу, 27 июля, сделали в Министерстве иностранных дел Украины.
"Несмотря на то, что она уехала из РФ, её прошлые связи с Путиным вызывают вопросы", — отметили в ведомстве, добавив, что такие звёзды, как Хаматова, не должны блистать на красных дорожках, пока идут боевые действия.
В феврале 2022 года Хаматова покинула театр "Современник" и уехала из России в Латвию. Стоит отметить, что после начала спецоперации актриса выступала с рядом антироссийских заявлений. В частности, она называла сторонников СВО непорядочными. В июне 2024 года стало известно, что Чулпан Хаматову с позором уволили из театра в Латвии. Она не смогла влиться в коллектив и найти своего зрителя. Помимо того, худрук сильно переживал из-за репутационного ущерба, который актриса нанесла театру.