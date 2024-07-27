Киев восстал против Чулпан Хаматовой на Венецианском фестивале из-за "связей с Путиным"

Актриса Чулпан Хаматова не должна участвовать на кинофестивале в Венеции, который пройдёт 28 августа — 7 сентября, так как она "помогла консолидировать власть" российского лидера Владимира Путина. Такое заявление в субботу, 27 июля, сделали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Несмотря на то, что она уехала из РФ, её прошлые связи с Путиным вызывают вопросы", — отметили в ведомстве, добавив, что такие звёзды, как Хаматова, не должны блистать на красных дорожках, пока идут боевые действия.