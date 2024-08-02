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2 августа, 16:45

"Жадная до нервных колик": Соседов усомнился, что у Пугачёвой были связи с бандитами

Критик Соседов: Пугачёва не связывалась с бандитами из-за жадности

Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал очередную порцию обвинений, обрушившихся на Аллу Пугачёву. В частности, он поделился своим мнением, могла ли Примадонна в 90-е подсылать к своим конкурентам бандитов. О подобной ситуации, к слову, заявил певец Игорь Наджиев, ссылаясь на слова покойной ныне Валентины Легкоступовой.

Музыкальный критик отметил, что певица действительно не любила исполнительницу хита "Ягода-малина". Однако вряд ли подсылала к ней на разборки бандитов.

"Бандитам платить надо, а Пугачёва всегда была жадной до нервных колик. И потом, вряд ли бандиты что-то могли поиметь с Легкоступовой — она никогда не была дорогим гастролёром. Зачем тогда она нужна бандитам?" — поделился Сергей Соседов в беседе с порталом "Страсти".

Соседов пояснил, что в 90-е внимание бандитов было приковано к богатым представителям шоу-бизнеса. Легкоступова в их число точно не входила. Возможно, к ней и приходили криминальные авторитеты, но, понимая, что взять с артистки нечего, уходили, резюмировал Соседов.

"Я не могу": Пугачёва тревожно высказалась о перспективах вернуться на сцену
"Я не могу": Пугачёва тревожно высказалась о перспективах вернуться на сцену

Наджиев не в первый раз обвиняет Примадонну в страшных грехах. Он также заявлял, что именно она перекрыла ему дорогу на большую сцену. Якобы из-за сходства с её экс-супругом Филиппом Киркоровым. Комментировать эти слова Соседов не стал, заявив, что Наджиеву виднее.

Ранее продюсер оценил шансы 75-летней Пугачёвой вернуться на сцену. Он отметил, что возраст и изношенный организм певицы не позволят ей выдерживать большие нагрузки. Примадонна способна давать один-два концерта в год, но жить полноценную жизнь артистки у неё не выйдет.

Алёна Зиновьева
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