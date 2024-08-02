"Жадная до нервных колик": Соседов усомнился, что у Пугачёвой были связи с бандитами

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал очередную порцию обвинений, обрушившихся на Аллу Пугачёву. В частности, он поделился своим мнением, могла ли Примадонна в 90-е подсылать к своим конкурентам бандитов. О подобной ситуации, к слову, заявил певец Игорь Наджиев, ссылаясь на слова покойной ныне Валентины Легкоступовой.

Музыкальный критик отметил, что певица действительно не любила исполнительницу хита "Ягода-малина". Однако вряд ли подсылала к ней на разборки бандитов.

"Бандитам платить надо, а Пугачёва всегда была жадной до нервных колик. И потом, вряд ли бандиты что-то могли поиметь с Легкоступовой — она никогда не была дорогим гастролёром. Зачем тогда она нужна бандитам?" — поделился Сергей Соседов в беседе с порталом "Страсти".

Соседов пояснил, что в 90-е внимание бандитов было приковано к богатым представителям шоу-бизнеса. Легкоступова в их число точно не входила. Возможно, к ней и приходили криминальные авторитеты, но, понимая, что взять с артистки нечего, уходили, резюмировал Соседов.

Наджиев не в первый раз обвиняет Примадонну в страшных грехах. Он также заявлял, что именно она перекрыла ему дорогу на большую сцену. Якобы из-за сходства с её экс-супругом Филиппом Киркоровым. Комментировать эти слова Соседов не стал, заявив, что Наджиеву виднее.