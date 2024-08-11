Убийца или жертва: 10 реальных историй, когда самооборона закончилась трагедией

В критической ситуации, когда жизнь находится под угрозой, люди вынуждены действовать решительно. Но иногда самооборона приводит к непоправимым последствиям — смерти нападающего. В этой статье мы расскажем о тех, кто, защищая себя или своих близких, оказался в ситуации, когда пришлось лишить другого человека жизни.

"Это просто ужасно. Прошло 15 лет, а чувство вины до сих пор не отпускает, иногда кошмары снятся. Я бы хотел защитить себя, не лишая никого жизни. Не сосчитать, сколько раз я прокручивал в голове тот день, пытаясь найти способ, как всё могло бы быть иначе, чтобы человек остался жив. Меня бесит, когда вижу идиотов в Интернете, фантазирующих, как бы они хотели кого-то застрелить "в целях самообороны". Они прям мечтают, чтобы кто-то случайно ворвался в их дом, чтобы был повод стрелять. Убить человека — это ужасное дело, и если ты не монстр, это превращает жизнь в ад. Я бы не пожелал такого даже злейшему врагу", — SteveRudzinski.

Истории самообороны, которые закончились трагедией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lisa Shulz

"Это было в 2005-м или 2006 году, когда я шёл в магазин поздно вечером. Ко мне подошёл парень с пистолетом, который потом оказался пневматическим, и я выстрелил в него дважды. Я прошёл через терапию и пережил приступы тревоги. Сейчас вроде как всё нормально", — Grandfather_Glock.

"Жизнь полностью изменилась. Обстоятельства моей самообороны были сомнительными. В итоге я признал вину за намеренное убийство. Хотя технически я и не согласен с обвинением, но понимаю, что допустил ошибки до и во время конфликта. Также понимаю, что на моей совести — жизнь человека. Сейчас я пытаюсь вернуть свою в нормальное русло и снова заняться карьерой в сфере технологий. Честно говоря, время, проведённое в заключении, изменило меня. Я осознал, насколько ценна эта жизнь. Раньше был жадным и эгоистичным, а теперь посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать этот мир лучше. Эта жизнь — не обо мне, а о моей семье и тех, кого я обидел", — killakim.

"Я не то чтобы убил, но теперь он в состоянии овоща. Парень напал из-за угла и попытался угнать мой грузовик. Мы дрались на земле, я оказался сверху и начал его избивать. Потом взял обидчика в захват, пока тот не перестал двигаться. Я знал, что у него был пистолет за поясом. Но ни о чем не жалею, потому что он первым напал на меня, а я был безоружен. Кровь меня беспокоила, но я боялся за свою жизнь и не мог убежать", — Vegetable_Two_3904.

Когда самооборона приводит к смерти: реальные случаи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

"Мой дед спас свой отряд на Тихоокеанском фронте во время Второй мировой. Всё, что я знаю: в их бункер залетела граната и он выбросил её обратно, на атакующих японцев. Он никогда не говорил об этом с кем-либо, отказывался признавать себя героем, спрятал свою медаль "Пурпурное сердце" и стал более замкнутым. Я однажды услышала от родственника, что там всё было в человеческих внутренностях", — ellis-dewald.

"Я ударила ножом насильника, который прижал меня к земле. Он не ожидал, что у меня под бельём окажется нож. Он не умер, но ему пришлось поехать в больницу, потому что он сильно кровоточил (так сказали полицейские). Я собой горжусь!" — orangelejardin.

Трагические случаи самообороны: что делать с чувством вины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

"Моя подруга, медсестра в приёмном отделении, рассказывала о 17-летнем парне, которого подстрелили, когда он вломился в чей-то дом. Всем было ясно, что парень не выживет. Часа через четыре тот, кто его подстрелил, пришёл в больницу с панической атакой, потому что не мог переварить, что убил человека", — UnscarredVoice.

"Я не убил этого человека, но когда меня избивали толпой, я схватил одного из них за яйца так сильно, что все остальные перестали меня бить, а тот стал орать как резаный. Возможно, я прервал его генетическую линию. В принципе, меня это устраивает", — thats_not_funny_guys.

"В прошлом году ко мне домой пытался вломиться человек, когда я готовил обед. У меня в шкафу была винтовка, заряженная. Когда он разбил стекло на двери, я просто выстрелил в него. Честно говоря, моя тревожность из-за этого случая только усилилась. Установил дверь без стёкол, установил датчики на все входы, камеру и датчик движения снаружи. Но всё равно не помогает. Каждый раз, когда слышу что-то снаружи, встаю и проверяю", — Bodega177013.

Самооборона и смерть: как люди живут с этим грузом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amedeoemaja

"Мой отец убил грабителя, который ворвался к нам в гостиную. Помню, он был слегка обеспокоен этим до тех пор, пока отец убитого не сказал, что поступил бы так же, защищая свою семью. Больше мы это не обсуждали. Продали дом через два месяца", — RandomNameofGuy9.