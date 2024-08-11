5 привычек Меган Маркл, которые из любой девушки сделают герцогиню Сассекскую

Благодаря истории невероятной любви с принцем Гарри не очень известная актриса Меган Маркл в одночасье стала не только одной из популярнейших женщин на планете, но и частью самого влиятельного и богатого королевского дома. В какой-то момент внимание к ней затмило даже популярность Кейт Миддлтон, будущей королевы Англии. И в обществе ходили упорные слухи о том, что именно это и стало первой причиной скрытого конфликта двух невесток короля.

Что позволило Меган так удачно справляться со своей новой ролью? Не только её актёрский талант и умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, но и то, что она изначально была готова к этому. Вот 5 привычек Меган Маркл, которые из любой девушки могут сделать герцогиню Сассекскую.

1. Уметь сочетать простую одежду с изысканными аксессуарами

Повторяем стиль Меган Маркл. Фото © ТАСС / JASON SZENES

Даже если вы надеваете простую белую рубашку и голубые джинсы или маленькое чёрное платье, ваша обувь, сумочка и аксессуары должны быть очень хорошего качества и соответствовать обстановке.

2. Выглядеть прекрасно даже дома

Один из важных показателей социального статуса — это то, как вы выглядите дома, носите ли вы халат и старую футболку или красивый домашний костюм. Если вам важен статус, в любой ситуации старайтесь выглядеть по-королевски. Диана Лоуренс Стилист

3. Избегать слишком ярких оттенков и слишком оригинального кроя

Королевский стиль Меган Маркл: ответ стилиста. Фото © Kinopoisk.ru

Приглушённые оттенки, классический крой и натуральные материалы, как рассказывает стилист Диана Лоуренс, — вот что предпочитают носить аристократы. Единственным исключением из этого правила была королева Елизавета II, которая специально одевалась в яркие тона для того, чтобы даже при невысоком росте её могло рассмотреть как можно большее число подданных. И исключение, как обычно, лишь подтверждает правило.

4. Отказ от логотипов

"Логомания" — первый признак дурного вкуса. Мода на логотипы появилась в начале 2000-х в рэп-культуре, многие представители которой кичились тем, что пробились наверх из самых бедных и неблагополучных кварталов. Тем же, в чьих жилах течёт голубая кровь, никому ничего доказывать не надо.

5. Уметь говорить на нейтральные темы

Почему Меган Маркл покорила всех? Фото © Kinopoisk.ru