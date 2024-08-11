5 привычек Меган Маркл, которые из любой девушки сделают герцогиню Сассекскую
Меган Маркл — американская актриса и общественный деятель. В 2018 году она вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской. Меган стала иконой стиля для своих подданных, что привлекает внимание модных поклонников. Но в чём её главный секрет?
Благодаря истории невероятной любви с принцем Гарри не очень известная актриса Меган Маркл в одночасье стала не только одной из популярнейших женщин на планете, но и частью самого влиятельного и богатого королевского дома. В какой-то момент внимание к ней затмило даже популярность Кейт Миддлтон, будущей королевы Англии. И в обществе ходили упорные слухи о том, что именно это и стало первой причиной скрытого конфликта двух невесток короля.
Что позволило Меган так удачно справляться со своей новой ролью? Не только её актёрский талант и умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, но и то, что она изначально была готова к этому. Вот 5 привычек Меган Маркл, которые из любой девушки могут сделать герцогиню Сассекскую.
1. Уметь сочетать простую одежду с изысканными аксессуарами
Повторяем стиль Меган Маркл. Фото © ТАСС / JASON SZENES
Даже если вы надеваете простую белую рубашку и голубые джинсы или маленькое чёрное платье, ваша обувь, сумочка и аксессуары должны быть очень хорошего качества и соответствовать обстановке.
2. Выглядеть прекрасно даже дома
Один из важных показателей социального статуса — это то, как вы выглядите дома, носите ли вы халат и старую футболку или красивый домашний костюм. Если вам важен статус, в любой ситуации старайтесь выглядеть по-королевски.
3. Избегать слишком ярких оттенков и слишком оригинального кроя
Королевский стиль Меган Маркл: ответ стилиста. Фото © Kinopoisk.ru
Приглушённые оттенки, классический крой и натуральные материалы, как рассказывает стилист Диана Лоуренс, — вот что предпочитают носить аристократы. Единственным исключением из этого правила была королева Елизавета II, которая специально одевалась в яркие тона для того, чтобы даже при невысоком росте её могло рассмотреть как можно большее число подданных. И исключение, как обычно, лишь подтверждает правило.
4. Отказ от логотипов
"Логомания" — первый признак дурного вкуса. Мода на логотипы появилась в начале 2000-х в рэп-культуре, многие представители которой кичились тем, что пробились наверх из самых бедных и неблагополучных кварталов. Тем же, в чьих жилах течёт голубая кровь, никому ничего доказывать не надо.
5. Уметь говорить на нейтральные темы
Почему Меган Маркл покорила всех? Фото © Kinopoisk.ru
Умение поддержать разговор с любым собеседником — важная привычка всех членов королевской семьи. Это не так просто, как кажется, но если вы освоите искусство "маленькой беседы", то станете звездой в любом обществе.
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