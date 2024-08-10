Тест: Только бывший отличник без ошибок узнает все эти 9 исторических личностей
Сможете узнать этих знаковых людей, вошедших в учебники по истории, просто взглянув на их фотографии? Давайте проверим, есть ли у вас необходимые знания, чтобы набрать 9 баллов.
От революционеров и королевских особ до художников и изобретателей — эти люди формировали историю. Их лица часто так же памятны, как и вклад в мировое развитие, а портреты украшают страницы учебников. Но насколько быстро можно узнать данные исторические личности только по фотографиям — это труднее, чем кажется! Стань вы путешественником во времени, смогли бы вы распознать их на улице или беспечно прошли бы мимо? Самое время это проверить.
Даже если не все исторические личности были угаданы правильно, теперь вы знаете, как выглядят эти удивительные люди, изменившие ход истории. Продолжайте испытывать свою память в тесте по школьной программе: каждый пятиклассник знает ответы на эти вопросы, а вы? Также попробуйте угадать героев фильмов Гайдая, которых мы спрятали в этом квизе.