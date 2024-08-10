Тест: Только бывший отличник без ошибок узнает все эти 9 исторических личностей

От революционеров и королевских особ до художников и изобретателей — эти люди формировали историю. Их лица часто так же памятны, как и вклад в мировое развитие, а портреты украшают страницы учебников. Но насколько быстро можно узнать данные исторические личности только по фотографиям — это труднее, чем кажется! Стань вы путешественником во времени, смогли бы вы распознать их на улице или беспечно прошли бы мимо? Самое время это проверить.