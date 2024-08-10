Пресвятая Богородица Одигитрия Смоленская: Как правильно провести праздник 10 августа 10 августа православные христиане отдают дань памяти одной из самых древних и знаменитых икон Пресвятой Богородицы, которая называется "Одигитрия Смоленская". Life.ru рассказывает, какие правила есть на этот день. 9 августа, 22:06 День икoны Бoжиeй Мaтepи "Oдигитpия" в 2024-м: история, молитвы и запреты на православный праздник 10 августа. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © azbyka.ru

Икона Божией Матери "Одигитрия" — один из самых почитаемых и чудотворных образов в православном мире. Этот древний лик Пресвятой Богородицы, название которого в переводе с греческого означает "Путеводительница", на протяжении веков является источником великой духовной силы и утешения для верующих. 10 августа отмечается православный праздник в честь этой иконы. Life.ru рассказывает про главные правила этого дня и историю иконы.

Пресвятая Богородица Одигитрия Смоленская: история праздника 10 августа

Какой праздник 10 августа отмечают православные христиане? День икoны Бoжиeй Мaтepи "Oдигитpия". Фото © ТАСС / Анна Майорова

Одна из прославленных икон Пресвятой Богородицы, известная как "Одигитрия Смоленская", имеет давнюю историю. Существует легенда, как Богородица однажды явилась двум слепым людям, привела их в храм Влахернский и, поставив перед своей иконой, даровала им зрение. Отсюда икона получила название "Одигитрия", что в переводе с греческого означает "Путеводительница". Вероятно, смоленская икона является списком с "Одигитрии Влахернской".

Точные обстоятельства, при которых "Одигитрия" появилась на Руси, не сохранились. Однако есть версия, что она попала к нам с царевной Анной, дочерью византийского императора Константина IX Мономаха. Анна вышла замуж за князя Всеволода Ярославича, а икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости. После смерти князя Всеволода Ярославовича и его жены Анны икона перешла к их сыну Владимиру Мономаху. Князь перенёс семейную святыню из Чернигова в Смоленск и поместил её в соборном храме Успения Богородицы. С этого времени икона стала называться Смоленской.

Смоленская икона Божией Матери является одной из древних и наиболее почитаемых святынь Древней Руси и России. Она в каком-то смысле связана со всей историей нашей страны и является ею. Андрей Постернак Священник

Возвращённая в Смоленск в XV веке, икона попала в годы особой гражданской смуты, которая в тот момент была в Московском царстве. И мы знаем, что в такие тяжёлые моменты к этой иконе особенно часто обращались русские люди.

Где сейчас находится икона Богородицы "Одигитрия Смоленская"

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Oдигитpия": где сейчас икона. Фото © ТАСС / Anatoly Maltsev

Как рассказал Life.ru священник Андрей Постернак, в годы войны 1812 года эту икону доставили в Москву и обнесли вокруг Белого города и Кремля. Большую часть времени она хранилась в Смоленске и была утрачена лишь в период Великой Отечественной войны, когда немцы оккупировали город. Тогда икона пропала и до сих пор не найдена. В послевоенный период место древней иконы в Успенском соборе Смоленска заняла икона начала XVII века — список со святыни.

Как молиться иконе Бoжиeй Мaтepи "Oдигитpия" 10 августа

О чём молятся святой иконе Бoжиeй Мaтepи "Oдигитpия". Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Икона Пресвятой Богородицы "Одигитрия Смоленская" прославилась многочисленными чудесами. Особо замечательно было избавление Смоленска от татар в 1239 году во время нашествия Батыя. Когда один из отрядов врага приблизился к городу, его жители, не имея сил отразить грозного противника, обратились с молитвой к Богородице. Услышав их, Пресвятая Дева даровала спасение городу ради своей чудотворной иконы "Одигитрия". Избавление Смоленска от татар стало одним из самых известных и почитаемых событий, связанных с этой иконой.

К списку иконы "Одигитрия" в Смоленске часто обращаются верующие с просьбами. О чём молиться перед иконой Богородицы? О сохранении здоровья и жизни военнослужащих на поле боя. Святая "Путеводительница" может вести и защищать.

Люди просят Богородицу о защите от недугов.

Молятся о предотвращении конфликтов и сохранении спокойствия.

Просят мира в доме. Молятся во избежание разногласий и ссор дома, на работе и в других сферах жизни. Просят о гармонии в отношениях.

О помощи путешествующим — как для самих путников, так и для их близких. Ведь Богородица как "Путеводительница" может наставлять и охранять в пути.

День Пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской: что можно делать

Как почтить память Богородицы и о чём помолиться перед иконой "Одигитрия". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Для православного праздника 10 августа, который называется Днём смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия", существует ряд традиций и рекомендаций: Посетить церковь, помолиться перед чудотворным образом Богородицы "Одигитрия". Совершить паломничество к местам, где пребывает эта икона. Зажечь свечу за здравие и поставить её в храме. Прочитать акафист или другие молитвы Пресвятой Богородице. Раздать милостыню нуждающимся. Совершить добрые дела, помочь ближним. Провести время с семьёй, в кругу близких людей.

И так же, как и в обычные праздники, в день иконы Божией Матери мы стараемся молиться Богу. Те, кто имеет особое рвение, приходят в храм. И конечно, как и положено, нужно стараться делать добрые дела и хранить своё сердце чистым, ни с кем не ссориться. Андрей Постернак Священник

Что нельзя делать 10 августа, в День иконы Божией Матери

Православный праздник 10 августа: Правила и запреты. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Основной акцент в этот праздник делается на духовных практиках, молитве, добрых делах и общении с близкими. Верующие стараются провести этот день в благочестии и умиротворении. Нежелательно: Выполнять тяжёлую физическую работу.

Заниматься рутинными бытовыми делами (стирка, уборка и т.п.).

Устраивать развлекательные мероприятия, гулянья, застолья.

Ссориться, выяснять отношения, проявлять гнев и раздражение.

Употреблять алкогольные напитки.

Таким образом, становится понятно, что к чудотворной иконе Богородицы "Одигитрия Смоленская" верующие обращаются с самыми разными прошениями, отражающими важные жизненные потребности людей. Основной акцент в праздник 10 августа делается на молитвах и добрых делах. Верующие стараются провести этот день в благочестии и умиротворении.

Авторы Любовь Свободная