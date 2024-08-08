Тест: Халупа бабы Мани за 10 тысяч в сутки — угадайте цены на жильё в Сочи, Геленджике и Анапе
Вы когда-нибудь просматривали объявления об аренде, задаваясь вопросом, как можно позволить себе квартиру без продажи почки? Эти цены сводят с ума! Давайте проверим, сколько вы угадаете правильно.
Аренда жилья в России в наши дни похожа на прокладывание пути по финансовому минному полю. Молодёжь ломает голову, пытаясь понять, как позволить себе крышу над головой, не питаясь лапшой быстрого приготовления всю оставшуюся жизнь. Тем временем старшее поколение пожимает плечами и говорит: "Просто займись делом и плати за квартиру!" Как будто это так просто! Давайте посмотрим, сможете ли вы угадать, сколько стоят эти места, и нужна ли вторая работа, чтобы покрыть аренду.
Являетесь ли вы опытным арендатором или просто любителем ахнуть от цен на жильё — эти 5 признаков смертельной опасности в доме должен знать каждый. Также не советуем допускать появления "смертельных пятен" и тщательно следить за чистотой в собственной или съёмной квартире. В этом вам помогут китайские лайфхаки, которые поспособствуют поддержанию вечной чистоты в доме.
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