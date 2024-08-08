Тест: Халупа бабы Мани за 10 тысяч в сутки — угадайте цены на жильё в Сочи, Геленджике и Анапе

Аренда жилья в России в наши дни похожа на прокладывание пути по финансовому минному полю. Молодёжь ломает голову, пытаясь понять, как позволить себе крышу над головой, не питаясь лапшой быстрого приготовления всю оставшуюся жизнь. Тем временем старшее поколение пожимает плечами и говорит: "Просто займись делом и плати за квартиру!" Как будто это так просто! Давайте посмотрим, сможете ли вы угадать, сколько стоят эти места, и нужна ли вторая работа, чтобы покрыть аренду.