Тест: Танцуют все! Но не все могут продолжить эти 6 фраз из советских фильмов

Советские фильмы обладают особой способностью переносить нас в другое время, заставляя смеяться, плакать и пересматривать эти картины снова и снова. Они подарили зрителям незабываемые фразы, которые стали частью повседневных разговоров — будь то признание в любви, драматическое прощание или остроумная шутка. В нашем тесте вы не просто вспомните строки из фильмов, а будете их заканчивать! Это вызов, который отделит случайных зрителей от настоящих киноманов. Только не подглядывайте в заметки сценариста.