Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 14:30

Тест: В каком олимпийском виде спорта вы бы взяли золото?

Покорившие Интернет звёздные спортсмены Юсуф Дикеч и Ким Е Джи восхищают своим мастерством и наталкивают на мысль: "А я бы так смог?" Почувствуйте себя настоящим олимпийцем и узнайте, какой вид спорта стал бы вашим призванием.

Олимпиада-2024 в Париже продолжается, демонстрируя не только множественные скандалы, но и вершину человеческих возможностей и силы духа. Летние виды спорта воплощают разные черты, образ мышления и подходы к жизни: некоторые требуют точности и терпения, другие — смелости и креативности. Ответьте на эти неожиданные вопросы и откройте олимпийскую дисциплину, которая соответствует вашей личности. Кто готов выпустить своего внутреннего спортсмена?

Следите за новостями из Парижа и успехами наших спортсменов на Олимпиаде: Life.ru рассказал, как Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро. А другая российская спортсменка, выступающая за Кипр, произнесла трогательную речь о Родине после поражения на Играх.

Тест: Угадайте фильм СССР по злодею — 98% не вспомнят и половины
Тест: Угадайте фильм СССР по злодею — 98% не вспомнят и половины
Обложка ©

Freepik / stockking, master1305, © Shutterstock / FOTODOM / lazyllama

Александра Иванова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Олимпийские игры в Париже
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров