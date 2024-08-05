Тест: В каком олимпийском виде спорта вы бы взяли золото?

Олимпиада-2024 в Париже продолжается, демонстрируя не только множественные скандалы, но и вершину человеческих возможностей и силы духа. Летние виды спорта воплощают разные черты, образ мышления и подходы к жизни: некоторые требуют точности и терпения, другие — смелости и креативности. Ответьте на эти неожиданные вопросы и откройте олимпийскую дисциплину, которая соответствует вашей личности. Кто готов выпустить своего внутреннего спортсмена?