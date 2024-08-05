Тест: В каком олимпийском виде спорта вы бы взяли золото?
Покорившие Интернет звёздные спортсмены Юсуф Дикеч и Ким Е Джи восхищают своим мастерством и наталкивают на мысль: "А я бы так смог?" Почувствуйте себя настоящим олимпийцем и узнайте, какой вид спорта стал бы вашим призванием.
Олимпиада-2024 в Париже продолжается, демонстрируя не только множественные скандалы, но и вершину человеческих возможностей и силы духа. Летние виды спорта воплощают разные черты, образ мышления и подходы к жизни: некоторые требуют точности и терпения, другие — смелости и креативности. Ответьте на эти неожиданные вопросы и откройте олимпийскую дисциплину, которая соответствует вашей личности. Кто готов выпустить своего внутреннего спортсмена?
Следите за новостями из Парижа и успехами наших спортсменов на Олимпиаде: Life.ru рассказал, как Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро. А другая российская спортсменка, выступающая за Кипр, произнесла трогательную речь о Родине после поражения на Играх.
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