"Нужно снять порчу": Испуганная Чехова рассказала, как её прокляли экстрасенсы

Во время съёмок мистических шоу часто к экстрасенсам зовут знаменитых личностей в качестве гостей и изюминки выпуска. Так делали в знаменитой "Битве экстрасенсов", так же поступили и в новом шоу про людей с паранормальными способностями "Место силы".

Перед заданием, связанным с ней, Чехова сначала решила проверить экстрасенсов и задала им вопрос: была ли она в браке и сколько раз. Медиумы и колдуны прийти к одному ответу так и не смогли: кто-то говорил, что звезда надевала подвенечное платье, но замужем официально не была. Другие через видения узрели, что муж и загс у Анфисы всё же были.

2016 год. Актёр Гурам Баблишвили и телеведущая Анфиса Чехова на церемонии вручения премии "Пара года". Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Сама телезвезда после услышанного призналась: "Мой брак с бывшим мужем не был официально зарегистрирован. У нас была церемония, но мы так и не дошли до официального оформления. Нам было некогда, а потом мы разошлись".

Из-за частых расставаний и несерьёзного к себе отношения со стороны мужчин Анфиса Чехова даже вспомнила про якобы увиденную на ней порчу, когда бывала у других экстрасенсов. "Несколько раз говорили, что у меня венец безбрачия, что мне нужно снять какую-то порчу — мясом меня обложить, яйцами поводить и так далее", — поделилась Анфиса.

Как же дела обстоят на самом деле? Есть ли порча и так называемый венец безбрачия или неудачи в браке — это неосознанный выбор самой Анфисы Чеховой, о котором она и не догадывается.

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"Мне шесть раз делали предложение, но было такое ощущение в голове, что брак — он один на всю жизнь. И, если мужчина мне делает предложение, всегда всплывали вопросики: "А готова ли я прожить с ним всю жизнь?" Я сразу себе отвечала, что нет, не готова, и давала дёру", — рассказала Анфиса.

Получается, что никакой порчи и проклятия не было, а сама телеведущая на уровне интуиции понимала, что не готова к такому шагу, вот и поступала так, чтобы ничего не сложилось. Это обычная психология. Однако один из участников шоу — экстрасенс Талгат — успокоил Чехову, сказав, что никакого проклятия на ней нет. "Этой осенью должно произойти либо знакомство, либо вступление в отношения, которые перспективны для брака", — нагадал он.