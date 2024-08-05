Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 10:31

Известный режиссёр Гаспар Ноэ побывал в ночных клубах Москвы

Гаспар Ноэ в московском клубе (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lux_underground

Гаспар Ноэ в московском клубе (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lux_underground

В кулуарах ночных клубов Москвы засекли французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ. Об этом стало известно из соцсетей организаторов вечеринок и гостей.

Гаспар Ноэ танцует под Шуру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / simach_v_nedalnem

В ночь на 4 августа гости "Симача" и Arma 17 разместили кадры с французом. На видео он отплясывал под песню "Ты не верь слезам" певца Шуры. Никаких официальных данных о визите не было. Режиссёр "Необратимости" и "Экстаза" нагрянул неожиданно.

Принимавший Бузову и Клаву Коку клуб с травести и драг-шоу закрылся после "голой вечеринки" Ивлеевой
Принимавший Бузову и Клаву Коку клуб с травести и драг-шоу закрылся после "голой вечеринки" Ивлеевой

Ранее Life.ru рассказывал, что помощник британского посла в России Джессика Дейвенпорт 26 января попала в скандал в одном из московских ресторанов в районе Китай-город. Её пристыдили за праздное поведение во время боевых действий.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров