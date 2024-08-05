Известный режиссёр Гаспар Ноэ побывал в ночных клубах Москвы

В кулуарах ночных клубов Москвы засекли французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ. Об этом стало известно из соцсетей организаторов вечеринок и гостей.

Гаспар Ноэ танцует под Шуру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / simach_v_nedalnem

В ночь на 4 августа гости "Симача" и Arma 17 разместили кадры с французом. На видео он отплясывал под песню "Ты не верь слезам" певца Шуры. Никаких официальных данных о визите не было. Режиссёр "Необратимости" и "Экстаза" нагрянул неожиданно.