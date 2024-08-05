Известный режиссёр Гаспар Ноэ побывал в ночных клубах Москвы
Гаспар Ноэ в московском клубе (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lux_underground
В кулуарах ночных клубов Москвы засекли французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ. Об этом стало известно из соцсетей организаторов вечеринок и гостей.
Гаспар Ноэ танцует под Шуру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / simach_v_nedalnem
В ночь на 4 августа гости "Симача" и Arma 17 разместили кадры с французом. На видео он отплясывал под песню "Ты не верь слезам" певца Шуры. Никаких официальных данных о визите не было. Режиссёр "Необратимости" и "Экстаза" нагрянул неожиданно.
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