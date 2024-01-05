Принимавший Бузову и Клаву Коку клуб с травести и драг-шоу закрылся после "голой вечеринки" Ивлеевой

Один из популярных ночных клубов Москвы, который проводил концерты российских звёзд с середины 2000-х годов, закрывается после скандала с "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой. По данным Mash, последний раз клуб "Секрет" принимал посетителей 3 января.

Анонсы мероприятий клуба "Секрет". Обложка © t.me / club_secret

В этом заведении проводились концерты Ольги Бузовой, Клавы Коки, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой, Анны Плетнёвой, а также гоу-гоу танцы, драг-шоу и мужской стриптиз. По сведениям канала, остановка работы стала неожиданностью для заведения, так как ещё недавно делались анонсы предстоящих мероприятий. Причиной называется отказ от продления договора аренды. Информация о закрытии подтверждается и на сайте клуба.

Анонсы мероприятий клуба "Секрет". Обложка © t.me / club_secret