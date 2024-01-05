Принимавший Бузову и Клаву Коку клуб с травести и драг-шоу закрылся после "голой вечеринки" Ивлеевой
Московский ночной клуб с травести и драг-шоу закрылся после вечеринки Ивлеевой
Один из популярных ночных клубов Москвы, который проводил концерты российских звёзд с середины 2000-х годов, закрывается после скандала с "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой. По данным Mash, последний раз клуб "Секрет" принимал посетителей 3 января.
В этом заведении проводились концерты Ольги Бузовой, Клавы Коки, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой, Анны Плетнёвой, а также гоу-гоу танцы, драг-шоу и мужской стриптиз. По сведениям канала, остановка работы стала неожиданностью для заведения, так как ещё недавно делались анонсы предстоящих мероприятий. Причиной называется отказ от продления договора аренды. Информация о закрытии подтверждается и на сайте клуба.
"С сегодняшнего дня и в ближайшее время клуб функционировать не будет по независящим от нас причинам", — сообщает "Секрет" в соцсетях и на сайте.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" состоялась "голая вечеринка", которую организовала Настя Ивлеева. Гости пришли в соответствующих нарядах, которые едва прикрывали самые интимные места, а один из участников тусовки и вовсе заявился в одном носке, вот только надел он его не на ногу. Также среди посетивших мероприятие был и Филипп Киркоров, который, видимо, уже сильно об этом пожалел. Он заявил, что был на вечеринке Ивлеевой, потому что обещал блогерше бартер. Несмотря на это, его призвали лишить звания народного артиста. Позже даже оказался заблокирован его официальный сайт, а в фильме "Иван Васильевич меняет всё" певца заменили актёром Никитой Кологривым.