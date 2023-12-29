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29 декабря, 18:25

Киркоров впервые появился на публике после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой

Народный артист России Филипп Киркоров появился на публике впервые после участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Поп-король посетил ледовое шоу Евгения Плющенко "Русалочка", пишет SHOТ.

Киркоров впервые появился на публике после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой. Видео © SHOT

Киркоров ненадолго вышел на лёд и подарил букет цветов Яне Рудковской. После этого он скрылся от камер.

Киркорова не станут лишать звания народного артиста после "голой вечеринки"
Киркорова не станут лишать звания народного артиста после "голой вечеринки"

Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Объяснил своё появление на тусовке и Филипп Киркоров. Тем не менее общественники призвали лишить короля российской поп-сцены звания народного артиста.

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SHOT

Андрей Бражников
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