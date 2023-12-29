Киркоров впервые появился на публике после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой
Народный артист России Филипп Киркоров появился на публике впервые после участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Поп-король посетил ледовое шоу Евгения Плющенко "Русалочка", пишет SHOТ.
Киркоров впервые появился на публике после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой. Видео © SHOT
Киркоров ненадолго вышел на лёд и подарил букет цветов Яне Рудковской. После этого он скрылся от камер.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Объяснил своё появление на тусовке и Филипп Киркоров. Тем не менее общественники призвали лишить короля российской поп-сцены звания народного артиста.