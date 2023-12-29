Народный артист России Филипп Киркоров появился на публике впервые после участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Поп-король посетил ледовое шоу Евгения Плющенко "Русалочка", пишет SHOТ.

Киркоров впервые появился на публике после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой. Видео © SHOT

Киркоров ненадолго вышел на лёд и подарил букет цветов Яне Рудковской. После этого он скрылся от камер.