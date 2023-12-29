Киркорова не станут лишать звания народного артиста после "голой вечеринки"

Певца Филиппа Киркорова не станут лишать звания народного артиста РФ из-за участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры.

В ведомстве напомнили, что награждённый может быть лишён госнаграды только в случае вынесения и вступления в силу приговора суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.