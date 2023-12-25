Киркоров назвал проклятой роль чёрта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки"
Киркоров был неподражаем в мюзикле режиссёра-постановщика Семёна Горова. Кадр из видео © YouTube / Meladze Video / "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Народный артист России Филипп Киркоров признался, что тысячу раз пожалел о том, что сыграл чёрта в новогоднем музыкальном фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" 2001 года. По словам поп-короля, эта роль по-настоящему проклята, поэтому, когда ему предложили снова перевоплотиться в гоголевского персонажа для ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, Киркоров был вынужден отказаться. Зато он подарил свой голос графу Потёмкину (на льду этого героя сыграл знаменитый фигурист — супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв.
Нашим коллегам из kp.ru Киркоров рассказал, что именно после исполнения роли чёрта в его жизни начался очень неблагоприятный период.
"Когда на меня посыпались все эти "розовые кофточки", я пошёл в храм и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарёкся изображать нечисть", — поведал он.
А ранее Лайф рассказал десять шокирующих историй, произошедших в Голливуде, поверить в которые практически невозможно. Некоторые из них доказывают, что понятие "проклятой роли" — это не метафора и не пустые слова.