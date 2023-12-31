Киркоров перестраховался вслед за Меладзе и погасил долги по налогам после вечеринки Ивлеевой
Филипп Киркоров экстренно погасил долг перед налоговой в 12,3 млн рублей
Российский певец Филипп Киркоров погасил все свои налоговые долги вслед за коллегой по сцене Валерием Меладзе. Так артисты перестраховываются после скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, в общей сложности поп-король выплатил около 12,3 миллиона рублей по имущественному (7,3 млн), земельному (371 тысяча), транспортному (253 тысячи) налогам и начислениям по УСН — более 4 миллионов.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" состоялась "голая вечеринка", которую организовала Настя Ивлеева. Гости пришли в соответсвующий нарядах, которые едва прикрывали самые интимные места, а один из участников тусовки и вовсе заявился в одном носке, вот только надел он его не на ногу. Также среди посетивших мероприятие был и Филипп Киркоров, который, видимо, уже сильно об этом пожалел. Он заявил, что был на вечеринке Ивлеевой, потому что обещал блогерше бартер. Несмотря на это, его призвали лишить звания народного артиста. Позже даже оказался заблокирован его официальный сайт, а в фильме "Иван Васильевич меняет всё" певца заменили актёром Никитой Кологривым.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев