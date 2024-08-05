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5 августа, 12:11

Из примерного семьянина в байкера-хулигана: Бен Аффлек сменил имидж на фоне развода с Джей Ло

Бен Аффлек сменил имидж на фоне сообщений о разводе с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency

Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency

Голливудский актёр Бен Аффлек сменил имидж на фоне развода с Дженнифер Лопес. Теперь примерного семьянина больше нет, на его место пришёл байкер-хулиган, пишет Daily Mail.

Недавно журналисты засняли 51-летнего артиста в Лос-Анджелесе верхом на мотоцикле. Они охарактеризовали новый образ Аффлека "трансформацией кризиса среднего возраста".

Аффлека запечатлели в кожаной байкерской куртке, узких джинсах и рокерской футболке. Когда актёр сделал остановку и снял шлем, фотографы заметили и его обновлённую причёску: теперь у него модная суперкороткая стрижка с выбритыми с двух сторон волосами. Однако настроение у артиста, видимо, осталось то же: на снимках видно классическую грустную мину.

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Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей.

Никита Осипов
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