Из примерного семьянина в байкера-хулигана: Бен Аффлек сменил имидж на фоне развода с Джей Ло

Голливудский актёр Бен Аффлек сменил имидж на фоне развода с Дженнифер Лопес. Теперь примерного семьянина больше нет, на его место пришёл байкер-хулиган, пишет Daily Mail.

Аффлека запечатлели в кожаной байкерской куртке, узких джинсах и рокерской футболке. Когда актёр сделал остановку и снял шлем, фотографы заметили и его обновлённую причёску: теперь у него модная суперкороткая стрижка с выбритыми с двух сторон волосами. Однако настроение у артиста, видимо, осталось то же: на снимках видно классическую грустную мину.