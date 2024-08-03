5 советских актрис, которые, кажется, соревновались по количеству мужей

Советский кинематограф подарил нам множество талантливых актрис, чьи судьбы были не менее интересными, чем их роли на экране. Некоторые из них удивляли не только своими актёрскими талантами, но и количеством браков. Сегодня мы расскажем о пяти знаменитых актрисах, чьи семейные истории не раз обсуждались в прессе.

Советская актриса Татьяна Доронина

Советская актриса Татьяна Доронина. Фото © kino-teatr, © Wikipedia / kremlin.ru

Татьяна Доронина с её роскошной внешностью и царственной осанкой всегда привлекала внимание поклонников. За актрисой следили миллионы, а её личная жизнь была насыщена событиями. Доронина была замужем пять раз. Начав семейную жизнь с актёром Олегом Басилашвили, она позже связала свою судьбу с доктором искусствоведения Анатолием Юфитом, драматургом Эдвардом Радзинским, актёром Борисом Химичевым и, наконец, нефтяным магнатом Робертом Тахненко. Доронина не смогла найти счастья в браке, но оставила яркий след в истории театра и кино.

Советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото © Kinopoisk, © kino-teatr

Федосеева-Шукшина была воплощением русской красоты и силы. Пять её браков также стали частью её легенды. Первым мужем был кинорежиссёр Вячеслав Воронин, за которым последовал знаменитый писатель и актёр Василий Шукшин. После его преждевременной смерти она была замужем за кинооператором Михаилом Аграновичем, польским художником Мареком Межеевским и продюсером Бари Алибасовым. Каждое её замужество было отмечено драматическими событиями и новыми страницами в её биографии.

Советская актриса Наталья Фатеева

Советская актриса Наталья Фатеева. Фото © Kinopoisk, © ТАСС / Ольга Зиновская

Эта жгучая брюнетка, напоминающая голливудскую диву, привлекала множество мужчин. За свою жизнь Фатеева была замужем трижды: за актёром Леонидом Тарабариновым, режиссёром Владимиром Басовым и космонавтом Борисом Егоровым. Несмотря на все сложности, она всегда оставалась сильной и независимой женщиной, которая не боялась строить свою жизнь по своим правилам.

Советская актриса Наталья Кустинская

Советская актриса Наталья Кустинская. Фото © Kinopoisk, © kino-teatr

Считавшаяся одной из самых красивых актрис советского кино Кустинская не смогла найти счастья ни в одном из своих шести браков. Её первый муж, режиссёр Юрий Чулюкин, был лишь началом длинного списка, за ним последовали сотрудник Министерства внешней торговли Олег Волков, космонавт Борис Егоров, сотрудник Академии общественных наук Геннадий Хромушин, Владимир Масленников и поэт Алексей Филиппов. Несмотря на всё, её личная жизнь была полна драм и разочарований.

Советская актриса Людмила Гурченко

Советская актриса Людмила Гурченко. Фото © Kinopoisk

Гурченко, чья карьера была столь же яркой, как и её личная жизнь, была замужем шесть раз. Её первыми мужьями были кинорежиссёр Василий Ордынский и сценарист Борис Андроникашвили. Затем были браки с приёмным сыном писателя Александра Фадеева Александром, певцом Иосифом Кобзоном, пианистом Константином Купервейсом и, наконец, продюсером Сергеем Сениным. Каждое замужество Гурченко было полным страсти и драматизма, как и её жизнь на сцене.