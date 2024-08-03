Aerosmith отменила прощальный тур из-за проблем с голосовыми связками у Тайлера

Культовая американская рок-группа Aerosmith приняла решение отменить свой прощальный тур, начавшийся в мае 2023 года. Причиной этому послужили проблемы с голосовыми связками у солиста Стивена Тайлера, чей голос уже никогда не восстановится полностью. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Х.

Музыканты успели отыграть всего три концерта в рамках своего прощального тура Peace Out. На этом гастроли Aerosmit подошли к концу, поскольку фронтмен Стивен Тайлер из-за проблем с голосовыми связками не может исполнять свои вокальные партии, как прежде.

"Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не похожий ни на один другой. Он провёл месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос туда, где он был до травмы. Мы видели, как он боролся, несмотря на то что рядом с ним была лучшая медицинская команда. К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы, как братья, приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение уйти с гастрольной сцены", — сказано в прощальном письме группы.