Не только Дуров: 5 самых многодетных правителей отечественной истории

Семья является огромной ценностью, но иногда в ней может быть слишком много людей. Речь, конечно же, о детях. С одной стороны, они "цветы жизни". С другой, часто с ними бывает слишком тяжело справиться. Наших правителей сложности не пугали, и они ставили рекорды многодетности. Недавно Павел Дуров заявил, что является отцом более 100 детей. Нас таким не удивить! Не он первый, не он последний — на Руси тоже было принято плодиться и множиться. Поэтому Life.ru решил рассказать о пяти отечественных правителях, у которых было больше всего детей.

Владимир Святославич — 21 ребёнок

До Крещения Руси князь Владимир Святославич вёл разгульный образ жизни. Фото © Wikipedia

Самым многодетным правителем за всю отечественную историю стал Владимир Святославич. В летописях о нём чаще всего упоминается как о крестителе Руси, ведь именно он стал продвигать православие на законодательном уровне. Однако благочестивым Владимир был не всегда. До всенародного крещения Красное Солнышко частенько развлекался с разными дамами, также он был женат около шести раз: четыре языческих брака и два христианских. Неудивительно, что с таким разгульным образом жизни у Владимира появился 21 ребёнок. Его жёны подарили князю двенадцать сыновей и девять дочерей. О пяти девочках практически ничего не известно, даже имён. Зато сыновья прославились знатно. Самыми известными из Святославичей стали Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, а также Борис и Глеб.

Алексей Михайлович — 16 детей

У Алексея Михайловича Тишайшего было 16 детей: 10 дочек и 6 сыновей. Фото © Wikipedia

Алексей Михайлович стал самым многодетным правителем из рода Романовых. В летописях говорится, что у царя было шестнадцать детей. Конечно, отрыв от Владимира Красное Солнышко большой, но тем не менее цифра тоже внушительная. Правление Алексея Михайловича сложно назвать удачным, ведь именно в этот период законодательно закрепилось крепостное право и произошёл раскол Русской православной церкви. Помимо внутренних проблем имелись и внешние, с которыми царю удавалось справляться с трудом. Но вот о наследниках Алексей Михайлович точно не забыл, ведь они продолжение рода и преемники престола. Мальчиков, правда, у него было почти в два раза меньше, чем девочек: шесть сыновей и десять дочек. Многие из них не дожили до сознательного возраста. Удивительно, что 13 детей были от одной женщины — Марии Милославской, а ещё трое — от второй жены царя, Натальи Нарышкиной. Стоит заметить, что пережить тринадцать родов в те времена было настоящим чудом.

Юрий Долгорукий — 14 детей

Юрий Долгорукий является отцом князя Всеволода Большое Гнездо, у которого было 12 детей. Фото © Wikipedia / Dims

Юрий Долгорукий мог похвастаться не только количеством детей, но и тем, что одиннадцать из четырнадцати были мальчиками, что для правителя являлось большой гордостью. В перерывах между междоусобными распрями с другими князьями Долгорукий находил время и на продолжение рода, видимо, собирал собственное "войско". Князь Юрий был сыном известного Владимира Мономаха и не желал находиться в его тени, поэтому делал всё для того, чтобы добиться власти и заявить о себе. У Долгорукова было два брака, в каждом из которых жёны постоянно рожали. Самой узнаваемой личностью из его детей стал Всеволод Большое Гнездо, который тоже известен многодетностью, однако своему отцу он уступил: у Всеволода было двенадцать детей.

Дмитрий Донской — 12 детей

Дмитрий Донской с женой Евдокией родили 12 детей за 22 года совместной жизни. Фото © Wikipedia

В отличие от своих предшественников, у Дмитрия Донского все дети были от одной жены — Евдокии. Они прожили в браке 22 года и родили двенадцать наследников. Конечно, некоторые из них умерли в детском возрасте, ведь в те времена выжить было тяжело. Именно поэтому князья стремились обзавестись большим потомством, которое будет гарантией продолжения рода. Согласно летописям, у Дмитрия и Евдокии было восемь сыновей и четыре дочки. Последний ребёнок Донского появился на свет за несколько дней до кончины князя, он прожил всего лишь 38 лет.

Павел I — 10 детей

Павел I очень любил вторую жену и хотел, чтобы у них было много детей, но получилось родить лишь 10. Фото © Wikipedia / Владимир Лукич Боровиковский

Император Павел I — представитель династии Романовых — не отличался хорошим правлением, однако сумел выделиться с помощью большой семьи. В отличие от своего отца Петра Фёдоровича, Павел был очень плодовит. И, наверное, если бы его супруге не запретили рожать, то завёл бы ещё как минимум пятерых. Женат, кстати, император был дважды, но все его дети появились на свет от второй супруги — Марии Фёдоровны. Первая благоверная Павла никак не могла забеременеть, а вскоре и вовсе умерла. Дочек у Марии и Павла было шесть, а сыновей — четверо, причём все они смогли дожить до взрослого возраста, что было редкостью для тех времён.