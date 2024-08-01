"Красотка" 34 года спустя: как изменились Ричард Гир и Джулия Робертс Впервые этот фильм показали 31 июля 1990-го. 34 года спустя Гир и Робертс на коне, а вот карьеры их коллег получились разными: кто-то стал культовым комиком, а кто-то прозябает в безвестности. 1 августа, 16:00 Как сложились судьбы актёров из фильма "Красотка". Обложка © Кадр из фильма "Красотка". Режиссёр Г. Маршалл, сценарист Дж. Ф. Лоутон, "Кинопоиск"

34 года назад вышла "Красотка" — один из самых знаковых фильмов 1990-х и картина, которая запустила карьеру Джулии Робертс. Вот как сложились судьбы актёров, сыгравших главные роли, в 2024 году.

Ричард Гир — Эдвард Льюис

Что стало с Ричардом Гиром в 2024 году. Фото © "Кинопоиск", YouTube / Good Morning America

По сюжету Эдвард Льюис — крупный бизнесмен, который расстаётся с девушкой и приезжает в Лос-Анджелес по делам. Он случайно знакомится с проституткой и просит её везде сопровождать его шесть дней. Эскортница помогает Гиру в делах, а он помогает ей выйти в свет. В итоге герои друг в друга влюбляются, и фильм заканчивается классическим хеппи-эндом — хотя в первом сценарии он не планировался.

На главную мужскую роль долго не могли найти актёра: рассматривались Аль Пачино, Дэниел Дэй-Льюис и Дензел Вашингтон. Ричард Гир согласился не сразу, но в конце концов не прогадал. Хотя он уже после "Американского жиголо" стал секс-символом для миллионов поклонниц, именно "Красотка" принесла ему настоящую мировую славу. Потом была целая череда успешных проектов: "Первый рыцарь", "Чикаго", "Хатико". 79-летний артист и сейчас продолжает активно сниматься.

Гир давно вошёл в пантеон лучших актёров Голливуда, но помимо кино он занимается общественной деятельностью: защищает индейцев и жителей Тибета, помогает бороться с ВИЧ в бедных странах, выступает против американского милитаризма. На личном фронте ему тоже есть чем похвастаться. После выхода "Красотки" он женился на супермодели Синди Кроуфорд, через семь лет — на "девушке Бонда" Кэри Лоуэлл, а в 2018-м — на молодой журналистке Алехандре Сильве. У актёра трое детей.

Джулия Робертс в 2024 году

Джулия Робертс сыграла в "Красотке" Вивиан Уорд, и вот как сложилась её судьба. Фото © "Кинопоиск", YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

С ролью Вивиан продюсеры мучились ещё дольше. В списке претенденток оказались чуть ли не все самые популярные актрисы того периода: Ким Бейсингер, Мелани Гриффит, Шэрон Стоун, Дэрил Ханна, Мишель Пфайффер и Мег Райан. Когда все отказались, выбор пал на 21-летнюю Джулию Робертс, которая до этого сыграла лишь в паре фильмов. "Красотка" стала её билетом в большой Голливуд.

Впрочем, ни один из следующих проектов не был столь же успешным. Каждый новый фильм с Робертс встречали всё более прохладно, и она решила взять творческий отпуск. На экраны звезда вернулась в 1996-м — в одном из эпизодов сериала "Друзья". Вновь заговорить о себе актриса заставила опять-таки благодаря дуэту с Гиром, когда они сыграли в фильме "Сбежавшая невеста". Потом вышли "Ноттинг-Хилл", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби" и другие хиты.

Сейчас Джулии 56 лет и она одна из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Ценят её и мужчины: всех партнёров актрисы с момента выхода "Красотки" вряд ли кто-то вспомнит. Если говорить об узаконенных отношениях, то Робертс выходила замуж дважды. Её первым супругом стал кантри-певец Лайл Ловетт, с которым она была знакома всего три недели. Второй брак случился с оператором Дэниелом Модером, который бросил ради звезды свою жену. У пары трое детей.

Лора Сан Джакомо в роли Кит де Люки

Как изменилась с годами Лора Сан Джакомо. Кадр из фильма "Красотка". Режиссёр Г. Маршалл, сценарист Дж. Ф. Лоутон © "Кинопоиск", фото © YouTube / FabTV

Сан Джакомо прославилась за год до "Красотки" — благодаря фильму Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео". В той картине она исполнила главную роль, а в хите с Джулией Робертс сыграла второстепенного персонажа — лучшую подругу проститутки. После "Красотки" вышел ещё целый ряд фильмов с её участием, но большинство из них остались незамеченными массовым зрителем.

К концу 1990-х актриса едва полностью не лишилась работы, но ей предложили роль в сериале "Просто пристрели меня!", который выходил до 2003 года. После этого Сан Джакомо приглашали лишь для эпизодического участия в других телепроектах и фильмах. Последняя полнометражная картина с её участием вышла в 2021 году.

В год премьеры "Красотки" Лора вышла замуж за актёра Кэмерона Дая, от которого родила сына. Брак распался в 1998-м. Вторым супругом актрисы тоже стал её коллега — Мэтт Адлер. Свадьба состоялась в 2000 году.

Джейсон Александер, он же Филип Стаки

Джейсон Александер: биография и путь к славе. Кадр из фильма "Красотка". Режиссёр Г. Маршалл, сценарист Дж. Ф. Лоутон © "Кинопоиск", фото © YouTube / Rachael Ray Show

В "Красотке" Александер сыграл адвоката главного героя, преследующего собственные корыстные интересы. На тот момент актёр был известен по роли в комедийном сериале "Сайнфелд", который впоследствии стал культовым и принёс ему четыре номинации на "Золотой глобус". В его портфолио вошли такие фильмы, как "Норт", "Приключения Рокки и Буллвинкля", "Хатико", "Шальная карта", а также сериалы "Звёздный путь: Вояджер", "Друзья", "Детектив Монк" и "Электрический штат".

Александер женат с 1981 года, его супруга — актриса и писательница Дэйна Титл. У пары двое сыновей. Свободное от актёрства и семьи время Джейсон посвящает покеру: он профессионально играет в карты и регулярно принимает участие в турнирах.

Ральф Беллами — Джеймс Морс

Актёр Ральф Беллами скончался. Кадр из фильма "Красотка". Режиссёр Г. Маршалл, сценарист Дж. Ф. Лоутон © "Кинопоиск"

Того самого бизнесмена, ради сделки с которым герой Ричарда Гира приехал в Лос-Анджелес, сыграл настоящий патриарх американского кино Ральф Беллами. Сниматься он начал ещё в 1932 году и известность приобрёл в основном благодаря многочисленным ролям второго плана. "Красотка" стала его последней картиной: через год после премьеры артист умер из-за проблем с лёгкими.

Авторы Семен Хафизов