5 главных страхов о "кесарятах": отличаются ли дети, рождённые с помощью кесарева, от других Всё больше будущих родителей склоняются к мысли, что рожать они будут сами и ни о каком кесаревом сечении речи быть не может. Некоторые отказываются от него даже в ущерб своему здоровью. Но правда ли, что "кесарята" отличаются от "обычных" малышей? 1 августа, 14:30 Правда ли, что дети, рождённые обычным путём, отличаются от "кесарят". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iren_Geo

Есть несколько возможных причин, почему некоторые люди считают, что рожать нужно только естественным путём, а кесарево сечение воспринимают как нежелательное вмешательство. Виноваты в этом как сформировавшееся мышление, так и отсутствие в прошлом опытных врачей и акушерок. И хотя в 2024 году медицина давно уже шагнула вперёд и проведение кесарева сечения в большинстве случаев не угрожает жизни ни матери, ни малыша, остались ещё люди, верящие, что рожать необходимо только естественным путём. Сейчас расскажем про несколько причин, почему так происходит.

1. Традиционные представления о родах

Что будет с ребёнком, если он родится не естественным путём? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nimito

Веками роды воспринимались как естественный, природный процесс и считалось, что женщина должна всё делать самостоятельно. Кесарево сечение воспринималось как нарушение этого естественного порядка.

2. Идеализация родов

Некоторые женщины и специалисты преувеличивают преимущества естественных родов, представляя их как идеальный, безопасный и неизменно лучший вариант воспроизведения ребёнка на свет.

3. Недостаток информации

Правда ли, что "кесарята" отличаются от других детей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Многие люди недостаточно осведомлены о современных медицинских показаниях и безопасности кесарева сечения. Они могут воспринимать его как нежелательное вмешательство или даже потенциально опасное, способное навредить малышу.

4. Страх перед медицинским вмешательством

Некоторые женщины испытывают опасения и недоверие к медицинским процедурам, предпочитая "естественные" методы. Хотя бывают случаи, что женщине противопоказано рожать самой и требуется помощь врача.

5. Идеология "естественного" материнства

Главные страхи будущих мам про кесарево сечение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Среди некоторых групп распространена идея, что "настоящая" мать должна рожать естественным путём, а кесарево сечение противоречит этой концепции. Как рассказала в беседе с Life.ru детский психолог Елена Митягина, в обществе всё ещё, к сожалению, сохранился миф, что женщина, которая рожала путём кесарева сечения, не рожала.

"Это абсолютная чушь и глупость. Потому что подобные слова в адрес мам, которые пошли на этот шаг, заставляют их испытывать чувство вины и искать подтверждение того, что их ребёнок не такой. А это вовсе не так", — подчеркнула эксперт.

В чём главное отличие "обычных" детей от "кесарят": правда ли, что они сильнее здоровьем? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Purd

Тогда мы решили спросить, а отличаются ли дети, рождённые естественным путём, от "кесарят". На что детский психолог сразу же заявила, что, конечно, да.

Они отличаются друг от друга по той же причине, что и дети во всём мире. Мы все разные изначально. Даже два ребёнка, родившихся естественным путем, но на разных сроках — 40-я и 41-я неделя, будут отличаться друг от друга. Поэтому утверждать, что "обычные" дети отличаются от "кесарят", в корне неверно. Детский психолог Елена Митягина

Какие вообще существуют мифы, подразумевающие, что дети, появившиеся на свет с помощью врачебного вмешательства путём кесарева сечения, "не такие", как "естественники". Мы собрали самые распространённые. Миф 1. Малыши вырастают слабее и менее здоровые.

Миф 2. Дети, рождённые с помощью кесарева сечения, не проходят через родовые пути и поэтому не получают важных бактерий.

Миф 3. "Кесарята" чаще болеют астмой, аллергиями и другими иммунными заболеваниями.

Миф 4. Дети, рождённые путём кесарева сечения, хуже развиваются и имеют более низкие показатели интеллекта.

Миф 5. Такие дети хуже адаптируются к социуму и нередко имеют психологические отклонения.

Реальность же такова, что современные методы кесарева сечения безопасны и не влияют на здоровье ребёнка. Если операция была проведена по медицинским показаниям, это не делает малыша менее здоровым. Также проводились исследования, которые показали, что микробиом "кесарят" формируется не только во время прохождения по родовым путям, но и в течение первого года жизни при контакте с окружающей средой. А сумеет малыш хорошо учиться и будет ли у него аллергия, зависит не от пути рождения, всё зависит от генетических, социальных факторов и воспитания.

Что такое "золотой час" и почему у "кесарят" его может не быть? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Inshyna

Но, как рассказывает детский психолог, есть один важный момент, который может сказаться на дальнейшей жизни матери и ребёнка и в котором состоит единственное возможное отличие "кесарят" от "естественников". В данном случае у матери и ребёнка, появившегося на свет путём кесарева, шанс потерять "золотой час" после рождения гораздо выше.

Первые 60 минут после родов, так называемый золотой час, тот самый период для мамы и новорождённого: это первый контакт кожа к коже, первое кормление. Он важен не только с физической точки зрения, но и с психологической. Этот час запускает материнство на гормональном уровне и с точки зрения привязанности. Формируется связь мамы и малыша. И у тех, кто по разным причинам был лишён золотого момента, это может отразиться на материнстве: может включить тревожность и беспокойство за ребёнка. А малыш их считает, зафиксирует на уровне чувств и получит программу "мир небезопасен". Детский психолог Елена Митягина

Но, как продолжает эксперт, "золотой час" у мам и малышей, кто родился с помощью кесарева сечения, тоже может быть, но чуть меньше. Даже непродолжительный контакт в силах благоприятно отразиться на всём материнстве.

Рожать ли женщине с помощью кесарева сечения или естественным путём — должен решать врач. Он знает состояние здоровья будущей матери и её возможности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NG PhotoStock

Что касается умственных и физических способностей ребёнка, определить, рождён тот естественным путём или через кесарево сечение, невозможно. "Шведские учёные в 2017 году опубликовали данные исследования, где в течение 13 лет наблюдали за развитием детей, рождённых в естественных родах, без вмешательства со стороны врачей, и тех, кто родился посредством КС, вакуума, или ЭКС. Результаты исследования показали, что различия в школьной успеваемости у детей практически отсутствуют. Поэтому хочется успокоить всех мам, кому предстоит плановое КС или у кого было уже ЭКС, — нет смысла сравнивать детей, они априори будут разными. Но причиной их отличий будет не то, как они родились, а бесконечное множество других факторов", — подчёркивает детский психолог.

Вот и получается, что большинство распространённых мифов о детях, рождённых путём кесарева сечения, не имеют научного подтверждения. Не стоит забывать, что на развитие ребёнка влияет множество факторов, а не только роды. Генетика, окружающая среда, воспитание, социализация родителей, наличие или отсутствие у них вредных привычек. Кроме того, при необходимости кесарево сечение также может быть безопасным и не наносить вреда ребёнку. Поэтому не всегда лучший вариант — это рожать дома в ванне, но самой.