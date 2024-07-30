Проверьте паспорт: 10 фамилий, которые принадлежат к роду бояр

Иногда так легко мечтать о древних предках, представляя себя дворянином или князем. Но кто знает — может быть, ваша фамилия, правда, скрывает благородные корни? Давайте вместе узнаем, какие современные фамилии связаны с боярскими родами и какие интересные истории они скрывают.

1. Шереметевы

Фамилии потомков русских бояр в современности. На фото граф Пётр Петрович Шереметев © ТАСС / Сергей Виноградов

Шереметев — эта фамилия звучит знакомо? Род Шереметевых известен своими культурными заслугами и поддержкой искусств. В XVI веке потомки этого рода активно участвовали в политической жизни России и занимали высокие посты. Современные Шереметевы, такие как Пётр Шереметев, продолжают быть активными в культурной и общественной жизни России.

2. Голицыны

Голицыны — древний род, который берёт начало от литовского князя Гедимина. Они занимали высокие государственные посты и были известны как военные и дипломаты. Сегодня Голицыны продолжают сохранять свои традиции, участвуя в культурных и благотворительных мероприятиях. Современные представители рода, такие как князь Дмитрий Голицын, активно участвуют в общественной жизни.

3. Вяземские

Эта фамилия происходит от князей Вяземских, владевших землями в Смоленской области. Вяземские были известны как влиятельные военачальники и дипломаты. В современности фамилия сохранилась. Представители этого рода продолжают участвовать в культурных и общественных инициативах.

4. Юсуповы

Как узнать о боярских корнях по фамилии. Фото © Wikipedia / Валентин Серов

Это одна из самых знаменитых фамилий в истории России. Род Юсуповых известен своей богатой коллекцией произведений искусства и участием в политической жизни страны. Современные Юсуповы, такие как князь Феликс, продолжают поддерживать культурные и исторические инициативы.

5. Строгановы

Род Строгановых ассоциируется с успешными предпринимателями и меценатами, которые играли важную роль в экономическом развитии России. Строгановы внесли значительный вклад в культуру и искусство, и их наследие живо по сей день. Современные потомки продолжают поддерживать культурные проекты и музеи, связанные с историей рода.

6. Нарышкины

Топ-10 фамилий с боярским наследием в России. Фото © Wikipedia / Джордж Доу

Нарышкины, родственные династии Романовых, были влиятельными политическими фигурами и меценатами. Они активно участвовали в государственной жизни и оказывали значительное влияние на развитие российской культуры. Современные Нарышкины продолжают поддерживать связи с историческими и культурными организациями.

7. Оболенские

Фамилия Оболенский связана с древним княжеским родом, происходящим из Черниговской области. Оболенские были активными участниками политической и военной жизни России. Сегодня потомки рода продолжают поддерживать культурное наследие своих предков и участвовать в благотворительных мероприятиях.

8. Ростопчины

Современные фамилии с историей боярских родов. Фото © prlib

Род самых знаменитых аристократов, внёсших вклад в российскую политику и культуру. Граф Фёдор Ростопчин, известный своей ролью в истории Москвы, стал символом патриотизма и самопожертвования. Современные Ростопчины продолжают поддерживать историческое наследие своего рода.

9. Трубецкие

Трубецкие, происходящие из знатного рода с украинскими и русскими корнями, были известны своими военными заслугами и политической деятельностью. Сегодня фамилия Трубецкой встречается среди людей, активно участвующих в общественной жизни и поддерживающих культурные инициативы.

10. Валуевы

Кто носит фамилии потомков бояр в России. Фото © Wikipedia / Иван Николаевич Крамской

Фамилия Валуев ассоциируется с родом древних бояр. Сегодня она встречается среди людей, которые гордятся своим происхождением и продолжают поддерживать культурные традиции своих предков.