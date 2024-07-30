Проверьте паспорт: 10 фамилий, которые принадлежат к роду бояр
Думаете, вы обычный россиянин? А вдруг в вашей фамилии кроется связь с древними дворянами? Life.ru рассказывает, какие современные фамилии могут скрывать благородные корни и как узнать, принадлежит ли ваша фамилия к старинному роду.
Иногда так легко мечтать о древних предках, представляя себя дворянином или князем. Но кто знает — может быть, ваша фамилия, правда, скрывает благородные корни? Давайте вместе узнаем, какие современные фамилии связаны с боярскими родами и какие интересные истории они скрывают.
1. Шереметевы
Фамилии потомков русских бояр в современности. На фото граф Пётр Петрович Шереметев © ТАСС / Сергей Виноградов
Шереметев — эта фамилия звучит знакомо? Род Шереметевых известен своими культурными заслугами и поддержкой искусств. В XVI веке потомки этого рода активно участвовали в политической жизни России и занимали высокие посты. Современные Шереметевы, такие как Пётр Шереметев, продолжают быть активными в культурной и общественной жизни России.
2. Голицыны
Голицыны — древний род, который берёт начало от литовского князя Гедимина. Они занимали высокие государственные посты и были известны как военные и дипломаты. Сегодня Голицыны продолжают сохранять свои традиции, участвуя в культурных и благотворительных мероприятиях. Современные представители рода, такие как князь Дмитрий Голицын, активно участвуют в общественной жизни.
3. Вяземские
Эта фамилия происходит от князей Вяземских, владевших землями в Смоленской области. Вяземские были известны как влиятельные военачальники и дипломаты. В современности фамилия сохранилась. Представители этого рода продолжают участвовать в культурных и общественных инициативах.
4. Юсуповы
Как узнать о боярских корнях по фамилии. Фото © Wikipedia / Валентин Серов
Это одна из самых знаменитых фамилий в истории России. Род Юсуповых известен своей богатой коллекцией произведений искусства и участием в политической жизни страны. Современные Юсуповы, такие как князь Феликс, продолжают поддерживать культурные и исторические инициативы.
5. Строгановы
Род Строгановых ассоциируется с успешными предпринимателями и меценатами, которые играли важную роль в экономическом развитии России. Строгановы внесли значительный вклад в культуру и искусство, и их наследие живо по сей день. Современные потомки продолжают поддерживать культурные проекты и музеи, связанные с историей рода.
6. Нарышкины
Топ-10 фамилий с боярским наследием в России. Фото © Wikipedia / Джордж Доу
Нарышкины, родственные династии Романовых, были влиятельными политическими фигурами и меценатами. Они активно участвовали в государственной жизни и оказывали значительное влияние на развитие российской культуры. Современные Нарышкины продолжают поддерживать связи с историческими и культурными организациями.
7. Оболенские
Фамилия Оболенский связана с древним княжеским родом, происходящим из Черниговской области. Оболенские были активными участниками политической и военной жизни России. Сегодня потомки рода продолжают поддерживать культурное наследие своих предков и участвовать в благотворительных мероприятиях.
8. Ростопчины
Современные фамилии с историей боярских родов. Фото © prlib
Род самых знаменитых аристократов, внёсших вклад в российскую политику и культуру. Граф Фёдор Ростопчин, известный своей ролью в истории Москвы, стал символом патриотизма и самопожертвования. Современные Ростопчины продолжают поддерживать историческое наследие своего рода.
9. Трубецкие
Трубецкие, происходящие из знатного рода с украинскими и русскими корнями, были известны своими военными заслугами и политической деятельностью. Сегодня фамилия Трубецкой встречается среди людей, активно участвующих в общественной жизни и поддерживающих культурные инициативы.
10. Валуевы
Кто носит фамилии потомков бояр в России. Фото © Wikipedia / Иван Николаевич Крамской
Фамилия Валуев ассоциируется с родом древних бояр. Сегодня она встречается среди людей, которые гордятся своим происхождением и продолжают поддерживать культурные традиции своих предков.
Эти фамилии не только напоминают о великом прошлом России, но и свидетельствуют о сохранении традиций и культурного наследия. Современные потомки бояр продолжают вносить свой вклад в общественную и культурную жизнь, поддерживая и развивая наследие своих предков. Кто знает — возможно, ваша фамилия также скрывает интересные истории и благородные корни!
Wikipedia / Ф.М. Славянский, И.В. Ческий, Н.Г. Устрялов, И.П. Аргунов