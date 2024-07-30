Пpaздник Кaлужcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи: как отмечать и чего нельзя делать 31 июля Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери отмечается 31 июля. Этот день посвящён памяти иконы, которая считается святой и имеет особенное почитание среди верующих. Самое главное — знать, как его правильно отметить и не согрешить. 30 июля, 15:30 Православный праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: история, молитвы и запреты на день. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Love You Stock, © azbyka.ru

В жизни православного человека церковные праздники играют важную роль, ведь в эти дни можно сблизиться с Богом и отдать дань памяти святому, которому посвящён праздник. К сожалению, церковные праздники имеют не такую большую популярность, как Новый год или, например, 8 Марта, но на самом деле они могут принести человеку куда больше пользы. Эти дни наполнены светом и благословением, особенно для тех, кто знает, как правильно их отмечать и ненароком не согрешить. Life.ru решил рассказать о празднике иконы Калужской Божией матери, его истории и традициях.

Когда отмечается праздник Калужской иконы Божией матери

Пpaздник чудотворной Кaлужcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи отмечается у православных христиан 31 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Love You Stock

В день Калужской иконы Божией матери 31 июля проводятся богослужения в храмах, посвящённых Богородице, где молятся перед иконой и вспоминают чудеса, совершённые через её молитвенное заступничество. Верующие приносят молитвословие и благодарности, просят о помощи и заступничестве перед Богом через икону Божией Матери.

Также в этот день могут проводиться различные благотворительные мероприятия, молебны, паломничества к святыням, связанным с иконой. Верующие могут принимать участие в традиционных обрядах и праздничных гуляниях, которые обычно сопровождаются пением церковных хоров и другими культурными мероприятиями.

История иконы Калужской Божией матери

Когда обрели икону Калужской Божией матери? Икону нашли в имении помещика Хитрова в 1748 году. Фото © Wikipedia

На Калужской иконе Богородица изображена в тёмно-синем одеянии и с книгой в руках. Этот образ отличается от привычных икон в первую очередь тем, что Богородица изображена без Иисуса. Считается, что на картине отражён период, когда она была беременной и рассуждала о непорочном зачатии. По преданию, в это время будущая мать очень много молилась и постоянно читала церковные книги.

Калужская икона Божией Матери, соответственно своему названию, является одной из самых великих святынь Калужской земли, покровительницей. Она была обретена в середине XVIII века чудесным образом, и её отличительной особенностью является то, что Божия Матерь изображена читающей книгу на ней, что само по себе довольно такой редкий, необычный образ Игнатий Шестаков Иеромонах

Обрели икону во время правления императрицы Елизаветы Петровны в 1748 году. Нашли её две служанки боярина Василия Хитрова, который владел имением под Калугой. Прибираясь на чердаке, девушки обнаружили полотно, на котором была изображена Богородица, но её лик они не признали. Одна из прислуги даже плюнула на рисунок, но в ту же секунду упала без чувств. В эту же ночь Божия Матерь явилась её родителям и сказала, что их дочь оскорбила её. Она наказала им помолиться перед её иконой и окропить дочь святой водой. После этого девушка очнулась. Боярин Хитров оставил икону у себя и выделил ей почётное место в имении. Чуть позже её передали в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужка. Сегодня икона находится в Троицком кафедральном соборе Калуги.

Чудеса иконы Калужской Божией Матери

Не просто так икону Калужской Божией матери называют "чудотворной", ведь она не раз помогала людям. В 1771 году она спасла Калугу от чумы, а в 1898-м — от холеры. Помимо избавления от страшных болезней икона предотвратила нападение на город наполеоновских войск, которые в последний момент свернули с выбранного пути.

Было множество таких чудес, когда русское воинство одерживало победу и потом люди свидетельствовали о том, что они видели Богородицу, как бы видели эту икону Игнатий Шестаков Иеромонах

О чём молиться перед иконой Калужской Божией Матери

Икона Калужской Божией матери помогает исцеляться от тяжёлых болезней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Единых стандартов, о чём можно молиться этой иконе, нет. Часто люди просят о помощи в исцелении тяжёлых болезней, а также о том, чтобы она даровала душевное спокойствие. Икона также помогает защититься от злых сил и разных сглазов. Многие просят её даровать мудрость и наладить отношения с близкими людьми.

Перед ней мы можем молиться, как всегда мы молимся к Божией матери о всех своих невзгодах и радостях, и просить её о заступничестве и помощи нам в деле спасения Игнатий Шестаков Иеромонах

Как не согрешить в церковный праздник

В дни церковных праздников не стоит употреблять алкоголь и устраивать шумные гулянья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia

Как и в любой церковный праздник, верующим нужно сходить в храм и помолиться святому, которого почитают в этот день. В день празднования Калужской иконы Божией Матери 31 июля 2024 года не стоит устраивать громких гуляний, пить алкоголь или вести неподобающие беседы. Разум и помыслы должны оставаться чистыми, чтобы не притягивать к человеку злые силы. Также нельзя говорить плохо о святынях или Боге, ведь кара обязательно настигнет того, кто проявил неуважение.

Таким образом, праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери 31 июля является духовным событием, объединяющим верующих в молитве и поклонении перед святым образом. Ранее Life.ru рассказал о том, каким святым молиться о любви, здоровье и деньгах.

Авторы Дана Третьякова