День Марины и Лазаря 2024: Приметы на 30 июля и почему в этот день нельзя давать денег в долг

30 июля — особенная дата в православном календаре. В этот день верующие вспоминают двух святых, которые жили в совершенно разное время, — Марину Антиохийскую и Лазаря Галисийского. Однако в народе этот праздник воспринимается как мистический. Существует множество поверий и запретов, связанных с этим днём. Один из них гласит: ни в коем случае нельзя давать денег в долг. Давайте разберёмся почему.

Кто такие святые Марина и Лазарь?

История праздника Марины и Лазаря. Фото © Azbyka.ru, © Православный-молитвослов.рф

Марина Антиохийская жила в III веке в Антиохии Писидийской, на территории современной Турции. Её судьба полна испытаний и страданий. Воспитывалась она в христианской вере и даже в юном возрасте осталась верна своим убеждениям, несмотря на преследования и пытки. Её отец, языческий жрец, отрёкся от неё, когда узнал о вере дочери. Но Марина не отступила и предпочла мученическую смерть отказу от Христа.

Лазарь Галисийский, живший в X веке, был известен как христианский аскет и столпник. Он провёл много лет в монастыре святого Саввы в Палестине, а затем основал монашескую общину на галисийской горе. Лазарь был преданным христианином, и его жизнь служила примером для многих.

Что можно и нужно делать 30 июля

Маринин день: традиции и запреты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paustowski

На Марину и Лазаря было очень много традиций, которые сильно отличаются от привычных для церковных праздников. В этот день можно и нужно: Трудиться в поле и по дому. В старину считалось, что работа в этот день приносит особую пользу. Мужчины занимались полевыми работами, собирали урожай, ремонтировали инвентарь. Женщины в это время хлопотали по дому: убирали, стирали, готовили. Очищать жильё от ненужных вещей. День Марины и Лазаря 30 июля — идеальное время, чтобы избавиться от всего лишнего. Но важно помнить, что выбрасывать вещи нельзя. Их раздавали нищим, веря, что это принесёт дому благополучие и избавит от бед. Ухаживать за собой. В этот день было принято стричься, приводить в порядок ногти и делать новые причёски. Считалось, что такие действия помогают освободить голову от тяжёлых мыслей, снять напряжение и тревогу. Девушки особенно старались изменить причёски, веря, что это привлекает удачу и положительные перемены. Готовить рыбные блюда. На столе в православный праздник 30 июля обязательно должны быть блюда из рыбы. Это могли быть уха, расстегаи с рыбной начинкой, рыбные котлеты, солёная и вяленая рыба. Люди верили, что рыба приносит деньги и удачу.

Что нельзя делать 30 июля и что будет, если нарушить правила

Почему 30 июля нельзя давать денег в долг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CGN089

В этот день, как и во многие другие древние праздники, есть и свой список запретов. На Марину и Лазаря 30 июля нельзя: Свататься и играть свадьбы — считалось плохим знаком. Сватовство могло привести к ссорам и недопониманиям, а бракосочетание — к скорому расставанию и несчастью в супружестве. Всё, что связано с любовными отношениями, переносили на другое время. В этот день часто идут дожди с грозой. Верили, что наблюдение за молниями может привести к душевной болезни, поэтому делать этого было нельзя. В старину окна закрывали ставнями и старались без надобности не выходить из дома. Исключением были только полевые работы, которые нельзя было откладывать. Один из главных запретов — не давать денег в долг. Считалось, что вместе с деньгами можно передать свою удачу и благополучие. Также нельзя было делиться огнём и средствами для его добычи, чтобы не потерять семейный уют и достаток. Ходить за грибами и ягодами. В лесах в это время, по поверьям, гуляли нечистые силы. Считалось, что они могут лишить удачи, а вместо хороших грибов в корзинке окажутся поганки.

Приметы на 30 июля 2024 года

Приметы и суеверия на 30 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / John D Sirlin

Погода 30 июля подсказывает, какой будет осень. Но это ещё не все приметы: Если в этот день тепло и сухо, то сентябрь будет комфортным. Если идут дожди и гремят грозы, то осень будет ненастной. Чайки на воде. Если на воде много чаек, это означает, что в ближайшие дни будет тепло. Сны в ночь с 29 на 30 июля считаются вещими. Эти сны могут сбыться в течение трёх дней. Чтобы сон сбылся, о нём не нужно никому рассказывать.