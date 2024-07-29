Ломкость, лунки и точки: 10 примеров, как по ногтям понять, что организм кричит о помощи

Наши ногти в силах рассказать многое о состоянии здоровья. Изменения в их внешнем виде могут быть сигналами о различных проблемах в организме. Давайте разберёмся, на что стоит обратить внимание. Читайте до конца, ведь мы начинаем с самых лёгких симптомов, а закончим признаками страшных болезней, которые тоже можно заметить на ваших ногтях!

О чём говорит ломкость ногтей

Ломкость ногтей: что делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis OREA

Ломкость ногтей при малейшем надавливании может указывать на нехватку витаминов А, Е, С, железа и цинка. Это также может быть признаком заболеваний щитовидной железы или даже диабета. Если ваши ногти стали особенно хрупкими, стоит проконсультироваться с врачом и пересмотреть рацион.

Белые точки на ногтях — что это

Белые точки на ногтях: причины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naday So

Появление белых точек на ногтях, или лейконихия, может возникать из-за травм, неправильного питания или проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами. Эти маленькие пятнышки — результат пузырьков воздуха между слоями ногтевой пластины.

Лунулы у основания ногтя

Лунулы на ногтях: что они значат? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leo Fernandes

Лунулы — это светлый полумесяц у основания ногтя. Если они стали едва заметными, это может говорить о нехватке железа или витамина В12. Слишком большие лунулы могут появиться у тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом. Иногда это может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Поперечные линии на ногтях появляются из-за чего

Поперечные линии на ногтях: причины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JuliyaR

Поперечные линии на ногтях, или линии Бо, возникают из-за изменений химического состава ногтя. Причинами могут быть жёсткие диеты, голодание, травмы или заболевания сердца и сосудов. Если заметили такие линии, стоит обратиться к врачу.

Почему на ногтях появились углубления

Углубления на ногтях: на что обратить внимание. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Если на ногтях появились маленькие углубления, это может быть симптомом псориаза. Реже такие изменения связаны с экземой и артритом. Если заметили такое, не медлите с визитом к дерматологу.

Продольные полосы на ногтях — что значат

Продольные полосы на ногтях: что это значит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / meow wii

Продольные полосы часто появляются у людей старше 50 лет, но могут возникать и у молодых. Причиной может быть нехватка витаминов группы В, цинка, железа или магния. Такие полосы также могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой или пищеварением. Иногда это следствие неправильного маникюра.

Ложковидные ногти

Ложковидные ногти: причины и решения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / icjay17

Койлонихия — это когда ногтевая пластина прогибается по центру, а края вытягиваются. Это может быть связано с недостатком железа или эндокринными расстройствами. Также причиной могут быть травмы, контакт с химикатами и резкие перепады температур.

Что значат половинчатые ногти

Половинчатые ногти: причины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ranbo2

Если одна часть ногтя у основания белая, а другая, ближе к кончику, имеет коричневый оттенок, это может быть признаком почечной недостаточности. Такие ногти также могут наблюдаться у людей с ВИЧ или тех, кто недавно перенёс химиотерапию.

Чёрные полосы на ногтях — что это

Черные полосы на ногтях: что делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rytis Bernotas

Чёрные полосы на ногтях могут появляться из-за травм, проблем с пищеварительной системой или особой пигментации кожи. Но, если это не про вас, такие полосы могут быть признаком меланомы — рака кожи. В таком случае стоит немедленно обратиться к врачу.

Пальцы похожи на барабанные палочки

Барабанные палочки: серьёзные симптомы. Фото © Great History / Youtube

Эта аномалия, также известная как пальцы Гиппократа, всегда сигнализирует о серьёзных заболеваниях. Пальцы и ногти увеличиваются в размере и закругляются. Такие изменения могут говорить о туберкулёзе, раке, пороках сердца и других тяжёлых заболеваниях.