Приложить лёд, нажать на глаза: Врач рассказал о первой помощи при внезапном приступе тахикардии
Кардиолог Кондрахин: Задержка дыхания поможет справиться с приступом тахикардии
Внезапный приступ тахикардии может быть симптомом серьёзного заболевания. Об этом "Вечерней Москве" заявил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Медик отметил, что тахикардия может произойти по нескольким причинам. Самая распространённая — это испуг. Однако бывают и неожиданные приступы, когда сердце буквально вырывается из груди. Тогда стоит обратиться за консультацией к специалисту.
"Это может быть очень опасно для здоровья, если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту", — подчеркнул врач.
Успокоить сердечный ритм можно несколькими простыми способами. В первую очередь стоит глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Также можно приложить к лицу лёд, умыться холодной водой или сильно нажать на глазные яблоки.
Если эти методы не помогают, то надо выпить 40 капель валокордина. В самых сложных случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь.
Ранее терапевт объяснил, как не проморгать инфаркт миокарда. Необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Также не будет лишним измерить давление и проверить сердечную деятельность.