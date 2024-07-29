Не только вкусная добавка к блюду: перечислены неожиданные свойства сметаны

Россиянам назвали уникальный кисломолочный продукт, который обладает не только выраженными пробиотическими свойствами, но и улучшает память. Таким суперфудом является обычная сметана, заявил "Газете.ru" заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

Эксперт напомнил, что в сметане содержится витамин В4 (холин), который благоприятно влияет на работу мозга. В составе этого кисломолочного продукта также есть молочные жиры: они усиливают вкус практически любого блюда и повышают аппетит даже у детей-малоежек.

"Высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах. Например, бета-каротина из моркови и других овощей и фруктов, а также витамина Е и аскорбиновой кислоты, вторично влияет на усвоение железа из тех же растительных продуктов", — объяснил Куликов.

Он добавил, что в день можно есть не больше двух-трёх столовых ложек сметаны жирностью 15–20%. Это оптимальное количество продукта для одного человека.