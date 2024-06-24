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24 июня, 13:18

Диетолог назвала самую полезную сметану

Врач-диетолог Макиша: Самая полезная сметана — с жирностью 10–15%

Самая полезная сметана — с жирностью 10–15%. Обложка © freepik.com / racool-studio

Самая полезная сметана — с жирностью 10–15%. Обложка © freepik.com / racool-studio

Сегодня сметана — один из ключевых пунктов в рационе почти каждого жителя России. Её часто добавляют как заправку в салат или дополнение к блинам. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша рассказала, чем полезен этот кисломолочный продукт и какой лучше выбирать в магазине.

По словам диетолога, сметана содержит молочный белок, который хорошо усваивается организмом, а также является источником аминокислот. Помимо того, в состав сметаны входит кальций и пробиотики.
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"Как показывают исследования, кисломолочные продукты — это хорошо. В первую очередь потому, что они являются пробиотиками, то есть содержат в своём составе те бактерии, которые помогают поддерживать нормальный баланс кишечной микрофлоры", — объяснила Макиша в беседе с РИА "ФедералПресс".

Она посоветовала выбирать в магазинах продукт с жирностью 10–15%. Жиры, содержащиеся в сметане, полезнее тех, что входят в состав мясных изделий, так как они менее насыщенные. Также умеренное количество молочного жира в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Life.ru рассказал о новом рецепте селёдки под шубой — с яблоком и сметаной. По мнению диетолога, эти ингредиенты помогут сделать блюдо менее калорийным.

Наталья Афонина
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