Диетолог назвала самую полезную сметану

Сегодня сметана — один из ключевых пунктов в рационе почти каждого жителя России. Её часто добавляют как заправку в салат или дополнение к блинам. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша рассказала, чем полезен этот кисломолочный продукт и какой лучше выбирать в магазине.

По словам диетолога, сметана содержит молочный белок, который хорошо усваивается организмом, а также является источником аминокислот. Помимо того, в состав сметаны входит кальций и пробиотики.

"Как показывают исследования, кисломолочные продукты — это хорошо. В первую очередь потому, что они являются пробиотиками, то есть содержат в своём составе те бактерии, которые помогают поддерживать нормальный баланс кишечной микрофлоры", — объяснила Макиша в беседе с РИА "ФедералПресс".

Она посоветовала выбирать в магазинах продукт с жирностью 10–15%. Жиры, содержащиеся в сметане, полезнее тех, что входят в состав мясных изделий, так как они менее насыщенные. Также умеренное количество молочного жира в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.