Опасные обитатели Чёрного моря: 10 морских тварей, кого стоит избегать

Чёрное море — одно из самых любимых туристами мест — скрывает в своих водах множество опасных существ. Эти обитатели могут не только нарушить ваш отдых, но и нанести серьёзный вред здоровью. Рассмотрим наиболее опасных представителей фауны Чёрного моря.

1. Медузы

Какие ядовитые медузы обитают в Чёрном море? Фото © Shutterstock / FOTODOM / scubadesign

В Чёрном море встречаются два вида ядовитых медуз — корнерот и аурелия. Корнерот обладает сильным ядом, который вызывает серьёзные ожоги и болевые ощущения. При попадании яда в глаза возможны сильные воспаления. Аурелия менее токсична, но всё же может доставить значительные неприятности своими укусами.

2. Рыба-меч

Обитает ли рыба-меч в Чёрном море? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Рыба-меч не является типичным обитателем Чёрного моря, но иногда заходит сюда из Средиземного. Эта рыба неагрессивна по отношению к людям, но её огромный мечевидный ростр может нанести смертельные травмы при случайном столкновении. Такие случаи редки, но они возможны.

3. Морской кот

Морской кот представляет опасность для человека? Фото © Shutterstock / FOTODOM / valda butterworth

Морской кот, известный также как хвостокол, представляет серьёзную угрозу благодаря своему ядовитому хвосту. Наступив на морского кота, можно получить глубокий укол, который вызовет сильное недомогание и воспаление. Хвост этого морского существа настолько острый, что может пробить даже обувь.

4. Морской ёрш

Чем опасны шипы морского ерша и обитает ли он в Чёрном море? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gala Grin

Морской ёрш, или скорпена, известен своими токсичными шипами и колючками. Уколы этих шипов могут вызвать язвы, долго незаживающие раны и сильную боль. Часто после укола у пострадавших поднимается температура и появляются отёки конечностей.

5. Морской дракон

Почему морского дракона называют скрытой угрозой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SpotLuda

Эта рыба, также известная как морской скорпион или змейка, обладает ядовитыми шипами на спинном плавнике и жаберных крышках. Уколы этими шипами могут вызвать паралич и даже смертельный исход. Морские драконы зарываются в песок и могут поджидать свою добычу, оставаясь практически невидимыми для пловцов.

6. Водоросли

Какие водоросли в Чёрном море могут быть опасны? Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Некоторые виды водорослей, обитающих в Чёрном море, также могут быть опасны для человека. Например, представители рода Dinoflagellate выделяют токсины, вызывающие кожные раздражения и аллергические реакции. Контакт с такими водорослями может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

7. Морская лилия

Как морская лилия может навредить вам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kim_Briers

Эти красивые создания могут быть весьма опасны. Их ядовитые щупальца вызывают сильную боль и раздражение кожи. Прикосновение к морской лилии может привести к продолжительным болезненным ощущениям.

8. Морские ежи

Что делать, если вы укололись иглой морского ежа? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Masliy Allexxandar

Морские ежи с ядовитыми иглами также обитают в Чёрном море. Их уколы вызывают сильную боль, воспаление и даже могут привести к инфекциям. Морские ежи часто скрываются среди камней и водорослей, из-за такой маскировки их трудно заметить.

9. Морские змеи

Насколько опасны встречи с морскими змеями? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rich Carey

Хотя морские змеи редко встречаются в Чёрном море, они могут представлять серьёзную угрозу. Их яд в несколько раз сильнее, чем у наземных, и может вызвать паралич и смерть. К счастью, морские змеи обычно избегают контакта с людьми.

10. Акула-катран

Насколько опасна акула-катран? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Boris Pamikov

Акула-катран, или черноморская колючая акула, — это небольшая, но довольно опасная хищница. Её основной угрозой для человека являются ядовитые шипы на спине и боках. Прикосновение к ним вызывает сильное воспаление, отёк и боль. Хотя катраны не нападают на людей, случайный контакт с ними может привести к неприятным последствиям.